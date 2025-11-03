„Jobb fej vagy, ha iszol” – Ezt neveletlenség mondani annak, aki nem iszik alkoholt

Ez azt jelenti, alkohol nélkül görcsös vagy. A jelző változhat: a merev, a maradi és a vaskalapos szó is gyakori vád azokkal szemben, akik valamilyen oknál fogva úgy döntenek, hogy az adott alkalommal – vagy akár sohasem – piálnak.



Márpedig aki nem iszik, az nemcsak saját magának marad ura, hanem a pillanatot is mélyebben megélheti, ergo sokkal jobban ki tud kapcsolódni, mint a becsiccsentett társai.



Más kérdés, hogy ha sokáig nyaggatod ezzel, nem azt fogod elérni, hogy igyon, hanem azt, hogy kellemesebb társaságot keressen magának.



