„Jobb fej vagy, ha iszol” – Ezt neveletlenség mondani annak, aki nem iszik alkoholt

Sándor Alexandra
2025.11.03.

Aki nem piál, az görcsös, nem akar élni, tiltja a vallása, vagy egyszerűen hazudik – gondolják azok, akik az életüket el sem tudják poharazgatás nélkül képzelni. Összegyűjtöttük, melyek azok a mondatok, amelyeket az absztinensek nem szeretnek hallani…

Ez azt jelenti, alkohol nélkül görcsös vagy. A jelző változhat: a merev, a maradi és a vaskalapos szó is gyakori vád azokkal szemben, akik valamilyen oknál fogva úgy döntenek, hogy az adott alkalommal – vagy akár sohasem – piálnak.

Márpedig aki nem iszik, az nemcsak saját magának marad ura, hanem a pillanatot is mélyebben megélheti, ergo sokkal jobban ki tud kapcsolódni, mint a becsiccsentett társai.

Más kérdés, hogy ha sokáig nyaggatod ezzel, nem azt fogod elérni, hogy igyon, hanem azt, hogy kellemesebb társaságot keressen magának.

Miért, aki nem iszik, az talán halott? Régen rossz, ha te csak szesszel tudod jól érezni magad, és semmilyen alapja nincs a feltételezésednek, hogy másik is így vannak ezzel.

Sőt, ha azt nézzük, az alkohol nélküli bulik, hétvégék és nyaralások sokkal élénkebb emléket hagynak az emberben, így nem a piások kerülnek ki győztesként, amikor összehasonlítjuk, kinek van élete…

Ha arról álmodozol, hogy az absztinens ismerősödet inni látod, akkor ideje olyan képzelgések után nézned, amelyek valóban előrevisznek téged.

Ez a mondat egyébként olyan, mintha egy műkorcsolyázónak azt mondanád: alig várod, hogy egyszer eltaknyoljon.

Van benne valami rosszindulat – mintha le akarnád rángatni a piedesztálról, és bebizonyítani, hogy hozzád hasonlóan ő is csak gyarló.

