„Jobb fej vagy, ha iszol” – Ezt neveletlenség mondani annak, aki nem iszik alkoholt

Aki nem piál, az görcsös, nem akar élni, tiltja a vallása, vagy egyszerűen hazudik – gondolják azok, akik az életüket el sem tudják poharazgatás nélkül képzelni. Összegyűjtöttük, melyek azok a mondatok, amelyeket az absztinensek nem szeretnek hallani…
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
1/7 „Jobb fej vagy, ha iszol”
Ez azt jelenti, alkohol nélkül görcsös vagy. A jelző változhat: a merev, a maradi és a vaskalapos szó is gyakori vád azokkal szemben, akik valamilyen oknál fogva úgy döntenek, hogy az adott alkalommal – vagy akár sohasem – piálnak.
Márpedig aki nem iszik, az nemcsak saját magának marad ura, hanem a pillanatot is mélyebben megélheti, ergo sokkal jobban ki tud kapcsolódni, mint a becsiccsentett társai.
Más kérdés, hogy ha sokáig nyaggatod ezzel, nem azt fogod elérni, hogy igyon, hanem azt, hogy kellemesebb társaságot keressen magának.
2/7 „Gyerünk már, élj egy kicsit!”
Miért, aki nem iszik, az talán halott? Régen rossz, ha te csak szesszel tudod jól érezni magad, és semmilyen alapja nincs a feltételezésednek, hogy másik is így vannak ezzel.
Sőt, ha azt nézzük, az alkohol nélküli bulik, hétvégék és nyaralások sokkal élénkebb emléket hagynak az emberben, így nem a piások kerülnek ki győztesként, amikor összehasonlítjuk, kinek van élete…