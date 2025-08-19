Így neveld újra magad, ha gyerekkorban rossz mintákat tanultál – felnőttként is lehet

Az önismeret szerepe
Az első lépés a helyzet felismerése, hiszen amíg nem tudatosítjuk magunkban, hogy melyek azok a viselkedésminták, amelyek akadályoznak bennünket, addig nem tudunk változtatni rajtuk. Ezért az önismeret kulcsfontosságú. Gondolkozz el rajta, milyen visszatérő problémákkal küzdesz az életed különböző területein. Tarts önvizsgálatot: ha kell, jegyezd le ezeket a mintákat és kezdj el dolgozni rajtuk.
Hogyan segíthet a terápia?
Sokszor előfordul, hogy szükség van egy külső, szakmai szemre, aki segít abban, hogy feltárjunk olyan múltbeli eseményeket vagy érzelmeket, amelyeket nehezen tudnánk önállóan feldolgozni. A terápia nagyszerű eszköz lehet, hiszen egy jó terapeuta segíthet a múltban gyökerező, fölösleges korlátoktól való megszabadulásban, lehetőséget teremtve az újratanulásra és a fejlődésre.