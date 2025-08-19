Így neveld újra magad, ha gyerekkorban rossz mintákat tanultál – felnőttként is lehet

Sokunk számára nem újdonság, hogy a gyermekkorban rögzülő minták felnőtt életünk minden területén megnyilvánulhatnak. Legyen az egy ismétlődő minta a párkapcsolatainkban, a karrierünkben vagy akár az önértékelésünk terén, mindannyian szembesülhetünk ezekkel a fel nem ismert hatásokkal. Azonban jó hír, hogy felnőttként is van lehetőségünk ezeket a mintákat felügyelni, sőt, újraírni.

Az önismeret szerepe

Az első lépés a helyzet felismerése, hiszen amíg nem tudatosítjuk magunkban, hogy melyek azok a viselkedésminták, amelyek akadályoznak bennünket, addig nem tudunk változtatni rajtuk. Ezért az önismeret kulcsfontosságú. Gondolkozz el rajta, milyen visszatérő problémákkal küzdesz az életed különböző területein. Tarts önvizsgálatot: ha kell, jegyezd le ezeket a mintákat és kezdj el dolgozni rajtuk.

Hogyan segíthet a terápia?

Sokszor előfordul, hogy szükség van egy külső, szakmai szemre, aki segít abban, hogy feltárjunk olyan múltbeli eseményeket vagy érzelmeket, amelyeket nehezen tudnánk önállóan feldolgozni. A terápia nagyszerű eszköz lehet, hiszen egy jó terapeuta segíthet a múltban gyökerező, fölösleges korlátoktól való megszabadulásban, lehetőséget teremtve az újratanulásra és a fejlődésre.