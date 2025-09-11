„Nem vagyok robot” Ezért nem akarok ezentúl mindig elérhető lenni
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „Nem vagyok robot” Ezért nem akarok...

„Nem vagyok robot” Ezért nem akarok ezentúl mindig elérhető lenni

Nyul Debóra
Írta 2025.09.11.

Sokáig hittem abban, hogy a folyamatos elérhetőség a megbízhatóság jele. Hogy akkor vagyok jó szakember, barát, társ vagy családtag, ha azonnal válaszolok minden üzenetre, e-mailre, hívásra. Reggeltől estig, akár hétvégén is. Egy nap azonban úgy éreztem, szükségem van a digitális detoxra.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Éveken át a laptop előtt töltött hosszú munkaórák után is a telefonomra tapadtam, mert „mi van, ha valami fontos történik?”. Egy idő után azonban már nem éreztem magam jelen. Se a saját életemben, se másokéban. Ez volt az a pont, amikor először kezdtem komolyan elgondolkodni a digitális detoxon. Nem is sejtettem, mennyire meg fogja változtatni az életemet.

A határvonalak elmosódása: amikor a munkaidő végtelenné válik

A modern munkavégzés, főként, ha digitális térben zajlik, hajlamos teljesen kitörölni a klasszikus „munkaidő” fogalmát. Nálam sem volt ez másként. A laptopom szinte mindig nyitva volt – gyakran még éjjel is rápillantottam, hogy „csak egy gyors válasz” vagy „még ezt az e-mailt megírom”.

Közben a telefonom is szünet nélkül jelezte az új értesítéseket: egy üzenet, egy naptári emlékeztető, egy hírportál értesítése. Bárhol voltam, fejben gyakran még mindig a feladatlistámon pörögtem.

Mások ezeket olvassák

Azt vettem észre, hogy már nem tudok igazán kikapcsolni. Egy beszélgetés közben is a zsebemben rezgő telefonra figyeltem, egy hétvégi kiránduláson is a beérkező e-mailek jártak a fejemben. Szinte teljesen elvesztettem azokat a pillanatokat, amikor csak úgy vagyunk – digitális zavaró tényezők nélkül.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Aszimmetrikussá teheti az arcodat, ha az oldaladon alszol

Aszimmetrikussá teheti az arcodat, ha az oldaladon alszol
Ez okozza a legnagyobb elakadást pénzügyeidben – születési jegyed alapján

Ez okozza a legnagyobb elakadást pénzügyeidben – születési jegyed alapján
Ez lehet az oka, hogy világos a menstruáció

Ez lehet az oka, hogy világos a menstruáció
Boldogító igen, vagy mégsem? 10 történet rémálommá vált esküvőkről

Boldogító igen, vagy mégsem? 10 történet rémálommá vált esküvőkről
Válassz egy képet és kerülj közelebb a saját szeretetnyelvedhez!

Válassz egy képet és kerülj közelebb a saját szeretetnyelvedhez!
Történetek, amikor valaki elhagyta a párját, mert „talált jobbat”, de végül nagyon megbánta

Történetek, amikor valaki elhagyta a párját, mert „talált jobbat”, de végül nagyon megbánta
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK