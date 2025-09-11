„Nem vagyok robot” Ezért nem akarok ezentúl mindig elérhető lenni

Éveken át a laptop előtt töltött hosszú munkaórák után is a telefonomra tapadtam, mert „mi van, ha valami fontos történik?”. Egy idő után azonban már nem éreztem magam jelen. Se a saját életemben, se másokéban. Ez volt az a pont, amikor először kezdtem komolyan elgondolkodni a digitális detoxon. Nem is sejtettem, mennyire meg fogja változtatni az életemet.
A határvonalak elmosódása: amikor a munkaidő végtelenné válik
A modern munkavégzés, főként, ha digitális térben zajlik, hajlamos teljesen kitörölni a klasszikus „munkaidő” fogalmát. Nálam sem volt ez másként. A laptopom szinte mindig nyitva volt – gyakran még éjjel is rápillantottam, hogy „csak egy gyors válasz” vagy „még ezt az e-mailt megírom”.
Közben a telefonom is szünet nélkül jelezte az új értesítéseket: egy üzenet, egy naptári emlékeztető, egy hírportál értesítése. Bárhol voltam, fejben gyakran még mindig a feladatlistámon pörögtem.
Azt vettem észre, hogy már nem tudok igazán kikapcsolni. Egy beszélgetés közben is a zsebemben rezgő telefonra figyeltem, egy hétvégi kiránduláson is a beérkező e-mailek jártak a fejemben. Szinte teljesen elvesztettem azokat a pillanatokat, amikor csak úgy vagyunk – digitális zavaró tényezők nélkül.