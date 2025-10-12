Nem vagyok grincs, de miért kell októberben karácsonyi termékekkel telerakni a boltokat?

Sokunkat bosszant, hogy már októberben megjelennek a karácsonyi termékek a boltokban. Ez az idő előtti készülődés elveszi az ünnep varázsát, és rohanássá változtatja az ünnepi készülődést.

Imádom az évszakoknak megfelelő dekorációkat és sokszor nehezen állok ellen egy-egy darabnak, az utóbbi években viszont mindig előfordul az a bosszantó jelenség, hogy már szeptemberben elkezdik a karácsonyi hajrát a boltok.

Most is, éppen elkezdtem magamban lezárni a nyarat, közben próbálom elfogadni, hogy 5-kor sötétedik, erre amikor áttévedtem az egyik márka Home részlegére, elkezdett ömleni rám a karácsony. Aztán be kellett szaladnom pár boltba és ott diótörők, mézeskalács figurák és karácsonyi díszek fogadtak. Mikortól számít a nyár hivatalos végének a karácsony?

Az a jó az ünnepekben, ha már egy kicsit hiányoznak és örömteli, lelkes a készülődés, nem pedig olyan őrült rohanás, amit rendesen az arcunkba is tolnak.

2025-ben pedig azt is nehéz elérni, hogy egy napunk ne legyen sietős, nemhogy a készülődés.

Miért kell siettetni?

Arról nem is beszélve, hogy ha az ünnepek előtt lenne szükség valamire, az már jellemzően rég nem kapható, mert a halloweeni dekorációkkal együtt az is visszakerült a raktárba.

Értem én, hogy októbertől decemberig minden cég próbálja megnyomni a negyedik negyedet, hogy minél több profitra tegyen szert és kell az is, hogy az emberek folyamatosan és hosszabb időn keresztül vásároljanak. Azt is megértem, hogy sokszor jobb több kis kiadásra elosztani a költségeket, de pont ez a hozzáállás veszi el az ünnep fényét. Bármennyire is pátoszosan hangzik és elcsépelt, de a karácsonynak az együtt töltött időről, családról és az elcsendesedésről kellene szólnia.

Nem akarok álszent lenni, én is vásárolok (van, hogy feleslegesen is), ettől függetlenül tavaly például már azt éreztem december 20. után, hogy már előre túl sok volt a karácsonyból. Hónapokig néztem a boltokban és webshopokban a díszeket, pulcsikat, sütiszaggatókat, párnahuzatokat és december közepére már túl sok volt a jóból.

