Nem mindegy, hogyan eszed a krumplit – a cukorbetegségre is hajlamosabb lehetsz így

Egy fárasztó munkanap után olykor nincs is jobb, mint egy tál meleg sült krumpli – kívül ropogós, belül krémesen puha, és tökéletesen passzol egy szelet sült csirkéhez vagy egy vegán burger mellé. De vajon mi történik a testünkben, ha rendszeresen engedünk ennek az apró örömnek? Egy friss, több mint 30 évet felölelő kutatás szerint bizony akár cukorbetegség is nagyobb eséllyel alakulhat ki nálunk – hívja fel rá a figyelmet a The Healthy.

Nem mindegy, hogyan készítjük el

A Harvard T.H. Chan Közegészségügyi Iskola kutatói több mint 205 ezer ember étkezési szokásait követték nyomon három hosszú távú vizsgálat keretében, átlagosan 33 éven keresztül. A résztvevők részletesen beszámoltak arról, milyen gyakran fogyasztottak különféle típusú burgonyát – legyen az sült krumpli, főtt, tört vagy héjában sült –, illetve más szénhidrátforrásokat, például rizst, zöldségeket és teljes kiőrlésű gabonákat. Az eredmények szerint a burgonya elkészítési módja döntő jelentőségű.

Akik hetente legalább háromszor ettek sült krumplit, 20%-kal nagyobb eséllyel lettek 2-es típusú cukorbetegek, mint azok, akik ritkábban fogyasztották ezt a formát. Ezzel szemben a főtt, héjában sült vagy tört krumpli nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a cukorbetegség kialakulásával.

