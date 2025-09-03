Nem mindegy, hogyan eszed a krumplit – a cukorbetegségre is hajlamosabb lehetsz így

Nem mindegy, hogyan készítjük el
A Harvard T.H. Chan Közegészségügyi Iskola kutatói több mint 205 ezer ember étkezési szokásait követték nyomon három hosszú távú vizsgálat keretében, átlagosan 33 éven keresztül. A résztvevők részletesen beszámoltak arról, milyen gyakran fogyasztottak különféle típusú burgonyát – legyen az sült krumpli, főtt, tört vagy héjában sült –, illetve más szénhidrátforrásokat, például rizst, zöldségeket és teljes kiőrlésű gabonákat. Az eredmények szerint a burgonya elkészítési módja döntő jelentőségű.
Akik hetente legalább háromszor ettek sült krumplit, 20%-kal nagyobb eséllyel lettek 2-es típusú cukorbetegek, mint azok, akik ritkábban fogyasztották ezt a formát. Ezzel szemben a főtt, héjában sült vagy tört krumpli nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a cukorbetegség kialakulásával.
„A cél most már nem az, hogy eldöntsük, a burgonya jó vagy rossz. A fontosabb kérdés inkább az, hogyan készítjük el, és mivel helyettesíthetjük” – magyarázza Dr. Seyed Mohammad Mousavi, a tanulmány vezető szerzője, posztdoktori kutató a Harvard Táplálkozástudományi Tanszékén.
