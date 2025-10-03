„Nem leszek otthonkás nagyi!” – 10 nő elmondja, miért baromság méltósággal megöregedni

Az idő múlása ellen semmit nem tehetünk, de azt eldönthetjük, hogyan viseljük. Tíz nő osztja meg véleményét az öregedésről és arról, hogyan tartják meg önbecsülésüket az évek múlásával.

Definíció

A Google szerint méltósággal megöregedni azt jelenti, hogy „tudatosan és elfogadóan kezeljük az öregedés velejáró változásait, megőrizve önbecsülésünket és méltóságunkat az élet minden szakaszában.” Lehet, hogy én értelmezem rosszul, de az én olvasatomban ez annyit tesz, hogy dőljek hátra és ne tegyek semmit, miközben megy felettem az idő. Kösz, de inkább nem. Majd én eldöntöm, hogy mikor öregszem meg és még sokáig nem áll szándékomban.

