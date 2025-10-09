„Nem lenne a feleségem, ha nem vagyok részeg” – Részeg történetek, amik jól sültek el

Megdöntöttem a konditerem fekvenyomó rekordját. Nem vagyok izomagy, csak időnként lejárok a terembe és a kocsmában részegen kihívtam az egyik legmarconább kolosszust. A szintén részeg tulaj kinyitotta hajnali háromkor a termet és magam sem hinném el, mit nyomtam ki, ha nem lenne róla videó. Utánaolvastam és amikor az ember részeg, az agy lassabban reagál, így az izom-regulázása sem gyors, ezért létezik az úgynevezett "részeg-erő." A karjaim hetekig fájtak, de szerencsére nem történt maradandó károsodás és a mai napig legenda vagyok a teremben.



