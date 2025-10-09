„Nem lenne a feleségem, ha nem vagyok részeg” – Részeg történetek, amik jól sültek el



Szőke Angéla
Írta 2025.10.09.

Tudjuk és te is tudod, hogy alkohol semmire sem megoldás, mégis néha úgy alakul, hogy olyan vakmerő dolgokat teszünk ilyenkor, amik jól is el tudnak sülni. Az alábbi példák is pont ezt bizonyítják!

1/10 A borravaló

A borravaló
Adtam ötezer forint jattot a lánynak, akitől pizzát vettem hajnalban. Elsírta magát és azt mondta, holnap esedékes az albérlet-fizetése és pont ennyi hiányzott az összegből.

2/10 Bátorság

Bátorság
Közöltem a gimi legjobb csajával, hogy ő a legszebb lány, akit valaha láttam. Azt mondta, van barátja, de mondtam hogy nem gond, én csak el akartam neki mondani ezt. Pár hónap múlva szakítottak és rámírt, nincs-e kedvem vele egy barátság extrákkal kapcsolatba bonyolódni. Naná, hogy volt kedvem, elkezdtünk összejárni, majd két év múlva a feleség lett. A mai napig is alig hiszem el, hogy megkaptam álmaim nőjét!

3/10 A rekord

A rekord
Megdöntöttem a konditerem fekvenyomó rekordját. Nem vagyok izomagy, csak időnként lejárok a terembe és a kocsmában részegen kihívtam az egyik legmarconább kolosszust. A szintén részeg tulaj kinyitotta hajnali háromkor a termet és magam sem hinném el, mit nyomtam ki, ha nem lenne róla videó. Utánaolvastam és amikor az ember részeg, az agy lassabban reagál, így az izom-regulázása sem gyors, ezért létezik az úgynevezett "részeg-erő." A karjaim hetekig fájtak, de szerencsére nem történt maradandó károsodás és a mai napig legenda vagyok a teremben.




