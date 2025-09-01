Nem keresel rosszul, mégsem marad pénzed? Itt a magyarázat

Mostanában egyre több család érzi úgy, hogy hiába nincs kifejezetten alacsony fizetésük, hó végére mégis összeszorul a gyomruk, amikor ránéznek a számlájukra. Miért van ez? Az egyik legnagyobb bűnös az infláció, ami Magyarországon is erősen rányomja a bélyegét a mindennapokra.

Infláció, ami mindenre kihat

Az infláció nem más, mint amikor folyamatosan emelkednek az árak, a pénz pedig egyre kevesebbet ér. Nálunk ez az elmúlt években különösen látványos lett: drágábbak lettek az élelmiszerek, a szolgáltatások, gyakorlatilag minden. Így hiába keresel ugyanannyit, sokkal kevesebbre elég. Ami korábban még maradt félretenni, az mára szinte el is párolog.

