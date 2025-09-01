Nem keresel rosszul, mégsem marad pénzed? Itt a magyarázat
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / Nem keresel rosszul, mégsem marad...

Nem keresel rosszul, mégsem marad pénzed? Itt a magyarázat

Farkas Izabella
Írta 2025.09.01.

Mostanában egyre több család érzi úgy, hogy hiába nincs kifejezetten alacsony fizetésük, hó végére mégis összeszorul a gyomruk, amikor ránéznek a számlájukra. Miért van ez? Az egyik legnagyobb bűnös az infláció, ami Magyarországon is erősen rányomja a bélyegét a mindennapokra.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Infláció, ami mindenre kihat

Az infláció nem más, mint amikor folyamatosan emelkednek az árak, a pénz pedig egyre kevesebbet ér. Nálunk ez az elmúlt években különösen látványos lett: drágábbak lettek az élelmiszerek, a szolgáltatások, gyakorlatilag minden. Így hiába keresel ugyanannyit, sokkal kevesebbre elég. Ami korábban még maradt félretenni, az mára szinte el is párolog.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Mi történik, ha egy pilóta megbetegszik vagy meghal repülés közben?

Mi történik, ha egy pilóta megbetegszik vagy meghal repülés közben?
Terapeuták, mik a legnagyobb különbségek a női és a férfi páciensek között?

Terapeuták, mik a legnagyobb különbségek a női és a férfi páciensek között?
Így távolítsd el házilag a tapétát a fal sérülése nélkül 

Így távolítsd el házilag a tapétát a fal sérülése nélkül 
8 téli outfit ötlet, ahogyan a bőrnadrágodat stílusosan viselheted

8 téli outfit ötlet, ahogyan a bőrnadrágodat stílusosan viselheted
A libabőr értelmetlen? 10 érdekes tény, amit nem tudtál az emberi testről

A libabőr értelmetlen? 10 érdekes tény, amit nem tudtál az emberi testről
„Alacsony vagyok és fáj a nyaka, ha megcsókol” A legröhejesebb szakítási indokok

„Alacsony vagyok és fáj a nyaka, ha megcsókol” A legröhejesebb szakítási indokok
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK