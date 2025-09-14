„Nem attól félek, hogy megöregszem, attól félek, hogy lemaradok az életről”
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „Nem attól félek, hogy megöregszem,...

„Nem attól félek, hogy megöregszem, attól félek, hogy lemaradok az életről”

Schuster Borka
Írta 2025.09.14.

Az élet gyorsan elrohan mellettünk, és sokszor észre sem vesszük, mennyire fontos minden pillanat. A legnagyobb félelmem nem az öregedés, hanem az, hogy elmulasztom megélni az életet.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Nemrég egy ismerősömmel egy távoli, de nem beláthatatlan jövőbeli dologról beszélgettünk, és én megkérdeztem tőle: ugye tudod, hogy addigra már majdnem 50 évesek leszünk? A felismeréstől a szemei elkerekedtek, majd rövid hallgatás után azt kérdezte: „Téged ez nem ijeszt meg?” „Nem” – feleltem. „Engem csak az ijesztene meg, ha addig nem történne semmi.”

Egy ideje már egyébként is, de különösen, mióta gyerekem van érzem, hogy a napok olyan észrevétlenül gyorsan mennek el, mint ahogyan reggel kihűl a kávém. Belekortyolok, és azt kérdezem magamtól: ez meg hogyan történhetett? És ez az, ami engem meg tud ijeszteni. Hogy elfolynak ujjaink között a napok, miközben egy pillanatra nem figyeltünk, már megint sárgulni kezdtek az ablak alatt álló fa levelei, és mi nem tudjuk megmondani, hová lett a nyár, nincs róla emlék, amit magunkkal viszünk, csak a sejtjeink öregedtek, csak a csontjainkban érezzük az időt, de a szívünkben nem találjuk a nyomát az elmúlt napoknak.

Azt, hogy véges idő áll rendelkezésünkre itt a földön, régóta tudom, és azt hiszem, volt időm elfogadni a gondolatot. 37 évesen azt is gondolom, hogy ha ez nem lenne így, nem lenne olyan értékes az élet: ha nem tudnánk, hogy egyszer véget ér, nem lenne súlya a döntéseinknek, a szerelemnek, a tetteinknek, hiszen ezerféle életet megélhetnénk, és bármikor, bármit újra kezdhetnénk.

Mások ezeket olvassák

Az időnk azonban korlátozott, és csak egyetlen életet élhetünk. A legrosszabb pedig, amit tehetünk, hogy ezt az egyet sem éljük meg.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Tudom, min mész keresztül” – Mondatok, amiket SOHA ne mondj szakítás után a barátnődnek

„Tudom, min mész keresztül” – Mondatok, amiket SOHA ne mondj szakítás után a barátnődnek
5+1 kedvenc átmeneti dekorációnk otthonra

5+1 kedvenc átmeneti dekorációnk otthonra
Az elmúlt években tucatnyi babaváró bulin voltam, de egyetlen esküvőn sem. Lányok, hol a gyűrűtök?

Az elmúlt években tucatnyi babaváró bulin voltam, de egyetlen esküvőn sem. Lányok, hol a gyűrűtök?
Ha nem fogan meg a magzat: ez az ami hátráltatja a teherbeesést

Ha nem fogan meg a magzat: ez az ami hátráltatja a teherbeesést
A férfiak fele szakítana a barátnőjével, ha jelentősen meghízna

A férfiak fele szakítana a barátnőjével, ha jelentősen meghízna
Van néhány csillagjegy, aki egyre szebb lesz az évek múlásával 

Van néhány csillagjegy, aki egyre szebb lesz az évek múlásával 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK