Nem akarok „révbe érni”, én másfajta szerelemre vágyom

Sokunknak a szerelem első képe a megnyugvás: egy stabil otthon, kiszámítható napi rutin, közös bankszámla, gyereknevelés és az a biztos tudat, hogy van valaki, aki soha nem fog minket elhagyni. Ebben nincs semmi rossz — a biztonság, a megbízhatóság és a kölcsönös bizalom szerintem is elengedhetetlen elemei egy egészséges párkapcsolatnak.

De számomra ez még nem az egész történet. Nem akarok úgy élni, mintha a szerelem egy egyszeri cél lenne, egy rakpart, ahová beérkezünk, és onnantól kezdve csak élvezni kell a kilátást. Nem akarom, hogy a szerelem számomra egy romantikus film legyen, ami az egymásra találással véget ér, mert onnantól már nincs semmi, amit érdemes lenne vászonra vinni.

Nem akarok a kapcsolatomra „révbe érésként” gondolni, ahol a hajó kiköt, a vitorlát leeresztjük, és minden készen áll. Ehelyett olyan szerelmet akarok, amelyik folyamatosan mozog, lélegzik, változik — olyat, amihez mindketten nap mint nap hozzá teszünk.