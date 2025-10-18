Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé az otthonomat
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé...

Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé az otthonomat

Nyul Debóra
Írta 2025.10.18.

Sokan azt gondolják, hogy az otthonosságot a berendezés adja, de valójában az érzések, emlékek és hangulatok teszik igazán otthonná a lakást. A mi otthonunk nem nagy, de minden négyzetcentimétere a miénk.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé az otthonomat – dolgok, amik sokkal többet adtak, hogy jól érezzem magam ott, ahol élek

Pár évvel ezelőtt, amikor úgy döntöttünk a párommal, hogy saját lakást veszünk, még nem tudtuk pontosan, mit keresünk – de azt igen, hogy mit nem. Nem akartunk „túl nagyot”, amit se fenntartani, se igazán belakni nem tudnánk. Ugyanakkor nehéz volt elszakadni attól a gondolattól, hogy amit gyerekként megszoktunk – a kert, a sok szoba, a tárolók, a padlás – az az „igazi otthon”.

Amikor meséltünk az ismerősöknek a lakáskeresésről, sokan felvonták a szemöldöküket: „De nem lesz az kicsi?” „Hogy fogjátok magatokat jól érezni egy lakásban?” Sőt, volt, aki egész egyszerűen úgy fogalmazott, hogy szerinte a lakás börtön. Jellemzően olyanoktól jött ez a nézet, akiknél úgy éreztem, a családi ház egyfajta státuszszimbólum, de a saját otthonunk keresésében mi másra vágytunk.

Olvass még a témában

A pillanat, amikor megéreztük: „Ez az.”

Sok lakást megnéztünk. Egy idő után már nem is számoltuk, hányadik. Voltak köztük újszerűek, lelakottak, drágák és gyanúsan olcsók is. Aztán egyszer csak beléptünk egy nem túl nagy, de világos, barátságos lakásba – és valami megmozdult bennünk.

Nem volt benne semmi különleges, de mégis. Jó érzés volt ott lenni. Elképzeltük, milyen lenne reggelente ott kávézni, milyen lenne karácsonykor feldíszíteni, milyen lenne ott élni. Nem volt tökéletes, de ez volt az első reálisan elérhető lakás, ahol valóban el tudtuk képzelni magunkat.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé az otthonomat

Nem a négyzetméterek teszik szerethetővé az otthonomat
5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje

5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje
Csillagjegyed szerint ez a ruhadarab illik hozzád idén télen

Csillagjegyed szerint ez a ruhadarab illik hozzád idén télen
Okosabb lesz a gyerek, ha együtt főzicskézünk vele

Okosabb lesz a gyerek, ha együtt főzicskézünk vele
5 titkos kódszó, amit nem árt, ha ismersz

5 titkos kódszó, amit nem árt, ha ismersz
A 7 legjobb Netflix-film szilveszterre, amivel megéri várni az újévet

A 7 legjobb Netflix-film szilveszterre, amivel megéri várni az újévet
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK