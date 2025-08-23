Neked pozitív a hozzáállásod vagy túlzottan optimista vagy? – Így ismerheted fel

Amikor valami rossz történik, a legtöbben empátiára és megértésre vágyunk másoktól. Ennek ellenére gyakran azt halljuk, hogy „lehetne rosszabb is” vagy „nézd a dolgok jó oldalát”, ami valljuk be kifejezetten idegesítő tud lenni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor valami rossz történik, a legtöbben empátiára és megértésre vágyunk másoktól. Ennek ellenére gyakran azt halljuk, hogy „lehetne rosszabb is” vagy „nézd a dolgok jó oldalát”, ami valljuk be kifejezetten idegesítő tud lenni. Persze, kisebb kudarcoknál lehet találni valami pozitívumot, de amikor komoly veszteségekről van szó, például halálról, válásról, krónikus betegségről vagy akár a munkahely elvesztéséről, gyakran egyszerűen nincs „jó oldal”, és azt állítani, hogy van, a legjobb esetben sem igaz, a legrosszabb esetben pedig lekezelő.

Az emberek persze általában jó szándékkal mondják ezeket, így próbálnak vigaszt nyújtani, mert nem tudják, mit mondhatnának. Az ilyen reakció mások rossz híreire vagy nehézségeire, amit angolul „brightsiding”-nek neveznek, gyakran többet árt, mint használ, és még rosszabbul érezheti magát tőle az, akit meg akarnánk vigasztalni. Íme, mit érdemes tudni róla, és hogyan lehet elkerülni.

Mi az a brightsiding?

A brightsiding szokása az, amikor valaki rossz hírekre pozitív fordulattal reagál – magyarázza Ciara Bogdanovic, házassági és családterapeuta, a Sagebrush Psychotherapy alapítója. A „nézd a jó oldalát” vagy a „lehetne rosszabb is” mellett ide tartoznak az olyan mondatok is, mint „legalább…” vagy „minden okkal történik” – teszi hozzá. Mások ezeket olvassák Utolsó pillanatos karácsonyi finomságok – pikk-pakk az asztalra kerülhetnek Mi volt a legtiszteletlenebb dolog, ami a vendéglátóiparban történt veled? „Megérdemlem a testi örömöket!” – Dr. Hevesi Krisztina a szexuális problémákról 5 kínai elem: melyik vagy Te és mi jellemző a személyiségedre?

Másképp fogalmazva, a brightsiding az érzelmi érvénytelenítés egyik formája, amikor valaki túlzott optimizmussal reagál mások fájdalmára, abban a hitben, hogy a pozitív szemlélet megtartása az egészségesebb, vagy akár az egyetlen módja a megküzdésnek – mondja Niloufar Esmaeilpour, a Lotus Therapy & Counselling Centre alapítója.

Bogdanovic szerint a brightsiding gyakran a kellemetlen érzésektől való menekülésből, feszültségből és a „meg akarom javítani” vagy „meg akarom nyugtatni” vágyból fakad, ami viszont érvénytelenítheti a másik ember valós érzelmeit.

Szorosan kapcsolódik a toxikus pozitivitáshoz, vagyis ahhoz a hiedelemhez, hogy minden körülmények között pozitívnak kell maradni.

Esmaeilpour szerint „a brightsiding ennek egy alcsoportja, amely hozzájárul ahhoz a kulturális nyomáshoz, hogy kizárólag pozitív érzelmeket mutassunk, és elnyomjuk a negatívakat. Bár jó szándékú, mindkettő azt tanítja, hogy nincs helye a haragnak, szomorúságnak, félelemnek vagy gyásznak, pedig ezek mind egészséges és szükséges érzések a gyógyuláshoz.

Vanessa Kennedy, a Driftwood Recovery pszichológiai igazgatója szerint a brightsiding felfogható úgy is, mint egy visszajelzési forma, amikor valakit arra biztatunk, hogy a pozitívra összpontosítson akkor is, amikor épp rosszul érzi magát. „Ez magában foglalhatja azt is, hogy arra kéred az illetőt, hasonlítsa magát valakihez, akinek rosszabb, vagy azt mondod, ne legyen ilyen negatív, mintha ez ilyen egyszerű lenne” – mondja.

Példák a brightsidingra:

„Ami nem öl meg, megerősít!” – egy nehéz időszakon áteső embernek.

„Legalább most lelassíthatsz és élvezheted az életet” – krónikus betegség diagnózisa után.

„Találsz majd egy még jobb állást!” – valakinek, aki elvesztette a munkáját.

„Rengeteg hal van még a tengerben” – szakítás után.

„Legalább nem rák” – betegség diagnózisakor.

„Legalább van munkád” – valakinek, aki kiégett a munkahelyén.

Bogdanovic szerint ezek a mondatok megkerülik az érzelmi valóságot, és arra nyomást gyakorolnak, hogy a másik gyorsan jobban érezze magát, ahelyett, hogy valóban meghallgatnánk. Esmaeilpour hozzáteszi, hogy ezzel eltérítjük az érzelmek természetes folyamatát, és az empátia helyett egy gyors, felszínes megoldást keresünk.

A cikk folytatódik, lapozz!