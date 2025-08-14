Ezért ne zuhanyozz nyitott WC-fedél mellett

A TikTokon néha elég vad dolgokat is találhatsz, amik láttán csak csóválod a fejed és továbblépsz, de néha akadnak olyan hasznos információk is, amelyek szó szerint megváltoztatják az életed. A platformon nemrégiben egy felhajtott WC-ülőke zuhanyozás közbeni veszélyeit ecsetelő videó ütötte fel a fejét, amely hamar megosztó véleményeket kapott. Lássuk, mi történik, ha nyitott WC-fedél mellett zuhanyozol.

Az elmélet szerint a WC-ülőke felhajtva hagyása zuhanyzás közben pattanásokat okozhat a levegőben kavargó baktériumok miatt. Kristina Nguyen egyik videójában, amelyet közel 1,5 millióan néztek meg, látható a homlokán lévő pattanások. A videó címe így szól: „Amikor nyitott WC-fedéllel zuhanyozol, a zuhanyból származó páratartalom és vízcseppek miatt a baktériumok körbeúsznak, és különböző helyeken landolnak, beleértve a fogkefédet, a bőrödet (ami pattanásokat okozhat), a hajadat, a falakat és más helyeket.” De vajon igaz ez? És hol vannak az említett kutatások bizonyítékai?

1/3 Le kellene hajtanod a WC-ülőkét? A valóság az, hogy a WC nem éppen a legtisztább terület az otthonunkban. Továbbá tudjuk (hiteles kutatásokból), hogy a nyitott WC-ülőkével történő öblítés „mikrorészecskék kilövelését okozhatja a levegőbe, amelyek a fürdőszobád más felületeire is letelepedhetnek. „A WC-ülőke lecsukásával jelentősen csökkenthető a kórokozók és részecskék terjedése. Sőt, a WC-ülőke lecsukása használaton kívül egyszerűen a jó higiénia része” - magyarázza Carylanne Brown, a Grove Collective takarítási szakértője.



Mindazonáltal, ha nyitva hagyod (még zuhanyzás vagy arcmosás közben is), nincs olyan kutatás, amely szerint nagyobb eséllyel jelentkeznének pattanások. „A WC-csészében leggyakrabban előforduló mikroorganizmusok, mint például az E. coli, gyomor-bélrendszeri organizmusok, amelyek kevésbé valószínű, hogy összefüggésbe hozhatók a pattanások kialakulásával” - magyarázza Dr. Brendan Camp, a New York-i MDCS Dermatology board-által minősített bőrgyógyásza.



