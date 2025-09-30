4 oka is van, amiért a narancssárga szín ősszel jót tesz nekünk
iStock

4 oka is van, amiért a narancssárga szín ősszel jót tesz nekünk

Farkas Izabella
Írta 2025.09.30.

A narancssárga szín a meleg és élénk árnyalataival különleges szerepet tölt be a természet körforgásában. Ősszel, amikor az időjárás hűvösebbé válik, és a napfény hiánya kezd éreztetni hatását, ez a szín képes melegséget és energiát sugározni számunkra.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A pszichológiai kutatások szerint a narancssárga szín erőteljesen stimulálja a boldogsághormonjainkat. Minél több narancssárga színt veszünk körül magunkkal, annál inkább érezzük azt az optimizmust, amely erőt adhat a szürke, borongós hétköznapokban. Nem véletlen, hogy a narancssárga szín leggyakrabban az energikus életvitelhez, a kreativitáshoz és a vidámsághoz kapcsolódik.

Fokozza a kreativitást és az innovációt

Sok kreatív működéshez kapcsolódó helyszínen találkozhatunk a narancssárga színnel, például művészeti iskolákban vagy tervezői stúdiókban. Ez nem véletlen, hiszen az árnyalat serkenti a mentális folyamatok gyorsaságát, valamint elősegíti az innovatív gondolkodást.

Az őszinteség, amelyet a narancssárga szín közvetít, könnyebbé teszi az önkifejezést, ezáltal támogatva a kreatív energiák áramlását. Ha szeretnél új ötleteket generálni vagy művészi tevékenységet folytatni, érdemes ezeket a terekben a narancssárga színt több formában alkalmazni.

