Érdekes dolgot árul el rólad a napszemüveged formája

A napszemüveg viselése nem csupán a napfény elleni védelemről szól, hanem egyfajta stílusnyilatkozat is, amely rengeteget elmondhat viselője személyiségéről. Ahogy az öltözködés, a frizura vagy akár a cipők választása is, úgy a napszemüveg formája is tükrözi az egyén egyéniségét, ízlését és életvitelét.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A pilóta napszemüveg – a klasszikus kalandor

A pilóta napszemüveg a 1930-as évek óta népszerű, és azóta sok generáció szívét meghódította ikonikus formájával. Aki egy ilyen stílusú darabot választ, gyakran valami időtállót, megbízhatót keres. Az ilyen típusú napszemüveg viselője általában határozott, céltudatos, és szeretne régmúlt idők kalandos szellemiségét megidézni a mindennapjaiban.

Emellett a pilóta modell bármilyen ruhatárat képes feldobni, továbbá kifejezi az utazás, a szabadság és az önállóság szeretetét. Ha tehát egy pilóta napszemüveget választasz, valószínűleg szeretnéd megmutatni világnak, hogy a merev határok helyett a tág horizontokat részesíted előnyben.