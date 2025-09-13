Így gyógyítja a testet a naplementenézés a keleti bölcsességek szerint

A keleti gyógyászat és a naplemente
Az ázsiai kultúrákban mélyen gyökerezik az a hit, miszerint az emberi test és a természet harmonikus egyensúlya alapvető a testi és lelki egészség megőrzéséhez. A naplementenézés során az emberi szervezet energiái összekapcsolódnak a nap lemenő sugarain át a Föld energiáival, amely hozzájárul a belső béke és harmónia megteremtéséhez.
Az Ayurveda, India ősi gyógyászati rendszere különösen hangsúlyozza a természet ciklusainak tiszteletét és követését. Eszerint a naplemente ideje az, amikor a Kapha dosha, azaz a test és lélek stabilitásáért felelős energia csúcsosodik. A tudatos megbékélés a nappal és az éjszaka közötti átmenettel elősegíti ezt az energetikai harmóniát.
