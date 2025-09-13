Így gyógyítja a testet a naplementenézés a keleti bölcsességek szerint
Farkas Izabella
Írta 2025.09.13.

A naplementék varázsa mindig is rabul ejtette az embereket, hiszen a természet ezen látványos átalakulásai nem csupán a szemet gyönyörködtetik, hanem a lélek nyugtatásán keresztül a test gyógyító folyamatait is serkentik. De vajon hogyan lehetséges ez? Ezt vizsgálhatjuk meg a keleti gyógyászat és spirituális bölcsességek szemszögéből.

A keleti gyógyászat és a naplemente

Az ázsiai kultúrákban mélyen gyökerezik az a hit, miszerint az emberi test és a természet harmonikus egyensúlya alapvető a testi és lelki egészség megőrzéséhez. A naplementenézés során az emberi szervezet energiái összekapcsolódnak a nap lemenő sugarain át a Föld energiáival, amely hozzájárul a belső béke és harmónia megteremtéséhez.

Az Ayurveda, India ősi gyógyászati rendszere különösen hangsúlyozza a természet ciklusainak tiszteletét és követését. Eszerint a naplemente ideje az, amikor a Kapha dosha, azaz a test és lélek stabilitásáért felelős energia csúcsosodik. A tudatos megbékélés a nappal és az éjszaka közötti átmenettel elősegíti ezt az energetikai harmóniát.

