Ez történik a testeddel, ha minden egyes nap eszel krumplit

Valószínűleg a te konyhádban is gyakori vendég a krumpli, amelyet sokféleképpen variálhatsz, legyen szó sütésről, főzésről vagy éppen pürésítésről. Mielőtt azonban túlságosan is belemerülnél a krumpli számtalan felhasználási módjába, érdemes elgondolkodni azon, pontosan milyen hatást gyakorol a szervezetedre, ha nap mint nap eszel belőle. Vajon milyen változásokra számíthatsz a testedben, ha olyan gyakran fogyasztasz krumplit, mint más a levegőt?
Tápláló alapanyag vagy energiaraktár?
A krumpli szénhidrátforrásként számos energiát biztosít számunkra, azonban fontos megérteni, hogy mindez milyen következményekkel járhat. Egy közepes méretű krumpli körülbelül 110 kalóriát tartalmaz, és ezen kívül gazdag C-vitaminban, B6-vitaminban, valamint káliumban. Ezek az ásványok és vitaminok fontosak az immunrendszerünk támogatásához, a vérnyomás szabályozásához és az energia termeléshez.
Míg a krumpli remek energiaforrás, a túlzott fogyasztása inzulinrezisztenciához vezethet, amely elősegítheti a kettes típusú cukorbetegség kialakulását. Emellett, ha nem figyelsz a kiegyensúlyozott táplálkozásra, lehetséges, hogy más fontos tápanyagokból kevesebbet viszel be a szervezetedbe.