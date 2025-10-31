„A diszlexiás kislány ma gazdag algoritmus designer” – A semmiből kitűnt intelligens emberek

Egy vidéki iskolába kerültem negyedikeseket tanítani. Az osztályfőnök mondta, hogy az egyik kisfiú sajnos annyira el van maradva, hogy írni-olvasni sem tud és nem tudnak vele mit kezdeni. Nos, az írástudatlan fiúról hamar kiderítettem, hogy csak nem lát jól és intéztem neki szemüveget. Mire nyolcadikban elballagott, már több esszéje és novellája nyert tanulmányi díjat és jelenleg történelem-irodalom szakon végzi - kiváló eredménnyel - az egyetemet.



