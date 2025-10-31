„A diszlexiás kislány ma gazdag algoritmus designer” – A semmiből kitűnt intelligens emberek

Az emberek többnyire túlbecsülik saját eszüket, az alábbi tíz esetben viszont pont a fordítottja volt igaz.
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
1/10 Pápaszem
Egy vidéki iskolába kerültem negyedikeseket tanítani. Az osztályfőnök mondta, hogy az egyik kisfiú sajnos annyira el van maradva, hogy írni-olvasni sem tud és nem tudnak vele mit kezdeni. Nos, az írástudatlan fiúról hamar kiderítettem, hogy csak nem lát jól és intéztem neki szemüveget. Mire nyolcadikban elballagott, már több esszéje és novellája nyert tanulmányi díjat és jelenleg történelem-irodalom szakon végzi - kiváló eredménnyel - az egyetemet.
2/10 Marika
Marikát hatodikban tanítottam és a dolgozatai mindig kettesek lettek, a táblánál viszont azt is tudta, amit még nem tanítottam. Kiderítettem, hogy diszlexiás, és a „gyogyós Marika” - ahogy az osztálytársai és a fél tanári kar hívta - ma már milliomos algoritmus designer.
Shon Hopwood átlagos amerikai huszonéves volt, akit leszereltek a tengerészettől egy betegség miatt. Nem találta helyét a világban, ezért bankrablásra adta a fejét és több pénzintézetet kirámolt Nebraskában, amiért 12 év börtönre ítélték. Elkezdte érdekelni a jog, ezért benyújtott egy fellebbezést az egyik rabtársa érdekében, amit elfogadtak, így társa kiszabadult. Ezután több másik társának is segített, aminek következtében 3-10 évvel rövidítette meg az illetők ítéleteit. Amikor Hopwood szabadult, elvégezte a jogi egyetemet. Sikeres ügyvédként milliókat kereshetne, de a ma már családos férfi inkább jogász professzorként tanít egy egyetemen.