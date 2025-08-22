Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?

Nemrég belefutottam egy érdekes gondolatba a közösségi médiát görgetve, ami így szólt: „Wow! Ezek az emberek valószínűleg tíz éve ugyanabban a baráti körben vannak, és még sosem beszélgettek négyszemközt.” Felismertem magam benne, és elmosolyodtam, mert nekem a baráti körök mindig is ilyennek tűntek.

Az életem azon szakaszaiban, amikor kacérkodtam a gondolattal, hogy része legyek egy baráti társaságnak, a közös programok ugyan szórakoztatónak tűntek (bár introvertáltként, szociális szorongással, néha kicsit túl intenzívnek), de leginkább azzal küzdöttem, hogy nem éreztem magam igazán közel a társaság minden egyes tagjához.

Olyan volt, mintha a barátságunk csak akkor létezett volna, ha mindenki ott volt.

Ez a preferenciám, és az, hogy sosem tudtam igazán jól működni nagy baráti társaságokban, sokszor okozott szégyenérzetet az életem során. Az iskolában csúfoltak a külsőm és az általános „menőség-hiányom” miatt, és mindig is nehéznek találtam a beilleszkedés művészetét. A mai napig előfordul, hogy egy közös program után azon kattogok, milyen benyomást kelthettem, és azon, hogy vajon a csoport bármely tagja szeretne-e velem időt tölteni pusztán azért, mert kedvel, nem csak azért, mert meghívtak a nagyobb társasági eseményre.

