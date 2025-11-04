3+1 dolog, amit csinálok, ha nem sikerül motivációt találnom a munkához

Ha egyszer már sikerült belekezdeni a munkáimba, akkor azzal tartom magamat irányban, hogy kis határidőket szabok magamnak. Ez a feladatok mennyiségétől és nehézségétől, meg az aznapi hangulatomtól függően változik: van, hogy tényleg 10 perces egységekre bontom le a kisebb teendőket, van, hogy nagyobb időegységeket adok meg, vagy hozzákötöm valamihez a feladatot. Például „ezt az egy oldalt le kell fordítanom, mire lejár a mosógép”, vagy „megrendelem az ebédet, és amíg megérkezik, addig végig ezzel a ppt-vel kell foglalkoznom”.



A határidők nemcsak motiválnak, de abban is segítenek, hogy ne ússzon szét a nap. Ha sikerül a feladataimat beosztanom kisebb egységekre, de valamivel megcsúszok, és 11:00 helyett 11:23-kor végzek, akkor már látom, hogy gond lesz, és korrigálnom kell. 23 percet viszont sokkal egyszerűbb behozni, mint kétségbeesetten kapkodni délután 4-kor, amikor hirtelen rájövök, hogy nagyjából három órára vagyok a feladataim végétől.



