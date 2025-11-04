3+1 dolog, amit csinálok, ha nem sikerül motivációt találnom a munkához

Ismerős az érzés, amikor tornyosulnak előtted a feladatok, és képtelen vagy rávenni magadat, hogy bármibe is belekezdj, amitől csak még kevesebb időd lesz a feladatokra, amitől csak még idegesebb leszel, ami csak még inkább bénulttá tesz, ezért nem tudsz belefogni a feladataidba, és…
Nem nehéz bekerülni ebbe a spirálba, de annál nehezebb kiszakadni belőle. Amit ilyenkor tenni szoktam, hogy egészen egyszerűen kizárok mindent, nem számolgatom, hogy mit milyen sorrendben kellene csinálni, nem mérlegelem, hogy melyik feladattal lenne célszerű kezdeni, csak fogom a listám első tételét, és nekiállok. Ha nem sikerül, akkor még az első tételt is kisebb egységekre bontom, és abból állok neki az elsőnek.
Közben próbálok nem arra gondolni, hogy mennyi munka
vár még rám - amíg dolgozom, addig csak és kizárólag ez a kis, apró feladatom van, amit most kitűztem magamnak. Ez apró, belátható, megvalósítható, és így szerethető is - mert amint végeztem vele, jön belőle egy kis endorfin-löket.
Ezek az apró kis sikerélmények aztán segítenek megtörni azt a bénultságérzést, és visszatérni a workflow-ba.