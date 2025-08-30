Ezeket a dolgokat ne mondd a partnerednek vita közben – bántóbb, mint gondolnád

A vita hevében az ember könnyen mondhat olyasmit, amit később megbán. Az általánosító kifejezések, mint a „mindig” vagy „soha” különösen romboló hatásúak lehetnek egy kapcsolatban. Ezeket a szavakat hallva a másik fél könnyen érezheti magát sarokba szorítva. Ahelyett, hogy megoldást keresne a konkrét konfliktusra, védekezésbe vonulhat vagy éppen visszatámadhat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Mindig ezt csinálod”

A legjobb, ha mindkét fél próbál konkrét esetekre fókuszálni, és elkerüli az általánosítást. Ezzel nemcsak a problémamegoldást könnyítjük meg, hanem a viták során is kevesebb sebet ejtünk a másik lelkén.

A cikk folytatódik, lapozz!