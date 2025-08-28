„Nagyon irritált, ezért visszaidegesítettem!” – Kis bosszú történetek

Az egyik kolléganő állandóan panaszkodik, ezért én is elkezdtem neki vissza-panaszkodni de úgy, hogy mindig csak egy kicsit licitálom túl. Például ha neki este még öt céges emailt kellett megválaszolnia, akkor nekem hatot kellett megválaszolnom. Ha otthon náluk két napja nincs melegvíz, akkor nálam három napja nincs. Ha reggel nem indult a kocsija, nekem már tegnap nem indult be. Egy hónapja megy ez így, ő még nem vette észre magát, de a kollégák minden nap jól szórakoznak ezen.



