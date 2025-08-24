Mit tehetsz, ha a gyereked hazudik? – nem az, amire gondolsz

Miért hazudik?
A gyermekek gyakran használnak fantáziát és hamis állításokat annak érdekében, hogy felfedezzék a körülöttük lévő világot.
Egy másik gyakori ok a hazugság mögött, hogy elkerüljék a büntetést vagy a felelősségre vonást. Amikor a gyerek valami olyat tesz, amit tudja, hogy rossz volt, előfordulhat, hogy megpróbálja eltitkolni az igazságot, hogy elkerülje a negatív következményeket.
Hogyan kezeljük a hazugságot?
Az első lépés a gyermeki hazugság kezelésében a nyugodt és higgadt megközelítés. A büntetés helyett próbáljunk meg beszélgetni a gyermekkel a történtekről, és próbáljuk megérteni, mi motiválta őt a hazugságra.
Kérdezzük meg például: „Miért mondtad ezt? Mit éreztél, amikor ezt mondtad?” Ezzel nemcsak hogy több információhoz juthatunk, hanem lehetőséget is adunk a gyermeknek, hogy megnyíljon és megbízzon bennünk.