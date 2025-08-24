Mit tehetsz, ha a gyereked hazudik? – nem az, amire gondolsz
istockphoto.com

Mit tehetsz, ha a gyereked hazudik? – nem az, amire gondolsz

Farkas Izabella
Írta 2025.08.24.

A gyermekek hazugsága rengeteg szülő számára jelent kihívást és sokszor aggodalomra ad okot, hiszen rögtön felmerül a kérdés: vajon mit rontottam el? Azonban fontos megérteni, hogy a hazugság a gyermekek fejlődésének természetes része, és bár gyakran problémának tekintjük, közelebb vihet minket a gyermeki lélek megértéséhez.

Miért hazudik?

A gyermekek gyakran használnak fantáziát és hamis állításokat annak érdekében, hogy felfedezzék a körülöttük lévő világot.

Egyik leggyakoribb oka a hazugságnak a képzelőerő. Amikor a gyermek elmesél egy kitalált történetet, az nem feltétlenül jelent rosszat; sokszor csak a kreativitásuk kifejeződése.

Egy másik gyakori ok a hazugság mögött, hogy elkerüljék a büntetést vagy a felelősségre vonást. Amikor a gyerek valami olyat tesz, amit tudja, hogy rossz volt, előfordulhat, hogy megpróbálja eltitkolni az igazságot, hogy elkerülje a negatív következményeket.

Hogyan kezeljük a hazugságot?

Az első lépés a gyermeki hazugság kezelésében a nyugodt és higgadt megközelítés. A büntetés helyett próbáljunk meg beszélgetni a gyermekkel a történtekről, és próbáljuk megérteni, mi motiválta őt a hazugságra.

Kérdezzük meg például: „Miért mondtad ezt? Mit éreztél, amikor ezt mondtad?” Ezzel nemcsak hogy több információhoz juthatunk, hanem lehetőséget is adunk a gyermeknek, hogy megnyíljon és megbízzon bennünk.

