„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Mindketten sírtunk” – Mi...

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.09.

A testiség fontos szerepet játszik a párkapcsolatban, és komoly problémát okozhat, ha a vonzalom elhalványul. Tapasztalatok és történetek arról, mi vezethet szakításhoz, amikor a fizikai vonzalom eltűnik.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Bárhogy is tagadjuk, a testiség fontos szerepet játszik a párkapcsolatban, és gond, ha elmúlik a vonzalom.

Megkopva

A barátnőm a kapcsolatunk elején minden reggel korábban kelt, hogy mire felébredek, addigra ő már szépen ki legyen sminkelve. Én ezen csak nevettem, mert nyilván sosem vártam el tőle ezt, illetve smink nélkül is nagyon szép volt. De ahogy teltek az évek, egyre kevésbé adott magára. Én láttam ezt, de mivel fokozatosan történt, valahogy nem láttam olyan tragikusnak a dolgot.

Egyszer viszont a Tescoban összefutottunk egy kollégámmal és annak barátnőjével. A lány sima farmer-pólóban volt, de szép volt: csillogott a haja, volt rajta kis smink és ragyogott. Az én barátnőm kinyúlt pólóban, tréningnadrágban és papucsban volt, zsíros hajjal és sminktelen, pattanásos arccal. Nem tehetek róla, de elfogott a szégyen. Főleg hétfőn, amikor véletlenül hallottam, hogy a munkatársam a többieknek meséli az irodai konyhában, hogy „a Petinek borzasztó gáz csaja van!” Ezután szakítottam vele.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?
10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni

10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni
A babaarcú nők naivak? Ilyen első benyomást keltesz az arcod alapján

A babaarcú nők naivak? Ilyen első benyomást keltesz az arcod alapján
Kiderült: az emberek a találkozás első három másodpercében ezt döntik el rólad

Kiderült: az emberek a találkozás első három másodpercében ezt döntik el rólad
Ha ez a csillagjegye, számíthatsz rá, hogy csak nagyon későn kéri majd meg a kezedet

Ha ez a csillagjegye, számíthatsz rá, hogy csak nagyon későn kéri majd meg a kezedet
5 jel, hogy rossz étteremben készülsz enni

5 jel, hogy rossz étteremben készülsz enni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK