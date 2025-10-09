„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?

Bárhogy is tagadjuk, a testiség fontos szerepet játszik a párkapcsolatban, és gond, ha elmúlik a vonzalom.
Megkopva
A barátnőm a kapcsolatunk elején minden reggel korábban kelt, hogy mire felébredek, addigra ő már szépen ki legyen sminkelve. Én ezen csak nevettem, mert nyilván sosem vártam el tőle ezt, illetve smink nélkül is nagyon szép volt. De ahogy teltek az évek, egyre kevésbé adott magára. Én láttam ezt, de mivel fokozatosan történt, valahogy nem láttam olyan tragikusnak a dolgot.
Egyszer viszont a Tescoban összefutottunk egy kollégámmal és annak barátnőjével. A lány sima farmer-pólóban volt, de szép volt: csillogott a haja, volt rajta kis smink és ragyogott. Az én barátnőm kinyúlt pólóban, tréningnadrágban és papucsban volt, zsíros hajjal és sminktelen, pattanásos arccal. Nem tehetek róla, de elfogott a szégyen. Főleg hétfőn, amikor véletlenül hallottam, hogy a munkatársam a többieknek meséli az irodai konyhában, hogy „a Petinek borzasztó gáz csaja van!” Ezután szakítottam vele.
