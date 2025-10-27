Minden évszakra és ünnepnapra dekorálok és ez kimondhatatlanul feltölt
Nyul Debóra
2025.10.27.

A dekoráció számomra sosem csak az otthonom szépítéséről szólt, hanem a lélek öltöztetéséről is. Ahogy változnak az évszakok, úgy változik az otthonom is, ami minden alkalommal új hangulatot teremt.

Mindig is szerettem dekorálni. Már kislányként is gondosan rendezgettem a könyveimet, ragasztgattam képeket a falra, és előszeretettel tologattam a bútorokat, ha épp máshogyan éreztem jobban magam tőlük. Azóta sem változott sok minden, legfeljebb a stílusom finomodott, és a dekortárgyak kicsit letisztultabbak lettek. Egy azonban biztos: a dekoráció számomra sosem csak az otthonom szépítéséről szólt, hanem a lélek öltöztetéséről is.

Ahogy változnak az évszakok, úgy változik az otthonom is

Ahogy változnak az évszakok, úgy változik az otthonom is. Tavasszal könnyed pasztell színek és friss virágok költöznek be a nappaliba. Nyáron tengeri motívumok és természetes anyagok veszik át az uralmat. Ősszel meleg textíliák, mély színek és gyertyafény teszi meghittebbé a hétköznapokat. Télen pedig – nos, télen teljes díszbe öltözik a lakás: nálam a karácsony igazi ünnep, és általában már november közepén megkezdem a készülődést.

A dekorációval évszakról évszakra új hangulatot teremtek. És ez a hangulat hiszem, hogy nemcsak a szemnek, hanem a léleknek is jól esik.

