Lila, narancs vagy zöld színű a vizeleted? Ennyi mindent olvashatsz ki az egészségedről

Ha a vizeleted hirtelen „nagyon” sárgává változott, ne ijedj meg: valószínűleg étrend-kiegészítő útján bevitt vitaminok számlájára írható a dolog.



Természetes forrásokból – például zöldségekből és gyümölcsökből – ugyanis nem tudsz annyit magadhoz venni, ami indokolná az elszíneződést.



Nagy dózisú B- és C-vitamin bevitel esetén azonban a bélrendszer helyett rögtön a véráramba kerülnek az egyébként létfontosságú vegyületek, ahonnan a vese máris kiszűri a plusz mennyiséget.



Tárolásról sajnos szó sem lehet, hiszen vízben oldódó vitaminokról beszélünk, amelyekből a rövid időn belül hasznosítható adagon felül az összes többinek távoznia kell, mert így alkotott meg minket a természet.



A kiürülő vitaminok tehát élénksárgára színezhetik a vizeleted, intve arra, hogy érdemes lenne kevesebb tablettával élned.



