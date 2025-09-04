Lila, narancs vagy zöld színű a vizeleted? Ennyi mindent olvashatsz ki az egészségedről

Lila, narancs vagy zöld színű a vizeleted? Ennyi mindent olvashatsz ki az egészségedről

Szendrey Adrienn
Írta 2025.09.04.

Fogadjunk, többnyire eszedbe sem jut hátranézni a mellékhelyiségben – pedig a szervezetedből távozó folyadék árnyalata rengetegféle egészségügyi problémát leleplezhet. Összegyűjtöttük, melyik szín mire utalhat, illetve mikor javasolt orvoshoz menned.

1/5 Halványsárga?

A hasznos anyagok kiválogatása után már csak salakanyagok maradnak a távozásra ítélt folyadékmennyiségben. Ezek többnyire sókat, hormonokat és ásványi anyagokat jelentenek.

Az egészséges vizelet nagyjából 96%-a víz, a többit pedig az említettek teszik ki.

A „tökéletesnek” mondható produktum halványsárga árnyalata az urokróm nevű festékanyagból származik. A sárga pigment a zöld színű epefolyadék lebontásának mellékterméke.

Noha a zsírok hasznosítását segítő epe többsége a széklettel távozik, körülbelül tizedét a vese szűri ki, ahol urokrómmá válik, s végül megmutatja, milyen arányban található a vizeletben salakanyag és víz.

2/5 Élénksárga?

Ha a vizeleted hirtelen „nagyon” sárgává változott, ne ijedj meg: valószínűleg étrend-kiegészítő útján bevitt vitaminok számlájára írható a dolog.

Természetes forrásokból – például zöldségekből és gyümölcsökből – ugyanis nem tudsz annyit magadhoz venni, ami indokolná az elszíneződést.

Nagy dózisú B- és C-vitamin bevitel esetén azonban a bélrendszer helyett rögtön a véráramba kerülnek az egyébként létfontosságú vegyületek, ahonnan a vese máris kiszűri a plusz mennyiséget.

Tárolásról sajnos szó sem lehet, hiszen vízben oldódó vitaminokról beszélünk, amelyekből a rövid időn belül hasznosítható adagon felül az összes többinek távoznia kell, mert így alkotott meg minket a természet.

A kiürülő vitaminok tehát élénksárgára színezhetik a vizeleted, intve arra, hogy érdemes lenne kevesebb tablettával élned.

3/5 Barnás vagy narancssárga?

Az elsötétedett vizelet a kiszáradás egyik legnyilvánvalóbb tünete. Noha elfogadható, ha a reggeli vizeleted valamelyest sötétebb, ha ezt tapasztalod, mégis érdemes lefekvés előtt egy órával innod egy nagy pohár vizet.

A narancsszínért egyébként a sóháztartás egyensúlyának zavara is felelhet, aminek a hatására úgy dönt a veséd, hogy több vizet tart vissza, így a kiürülő festékanyagok koncentráltabban jelennek meg.

Nagy mennyiségű béta-karotin fogyasztás esetén is előfordulhat narancsban játszó vizelet, ám az orvosok szerint általában epehólyag-elzáródásból adódó sárgaság jele is lehet.

Tartósan sötétebb vizelet esetén tehát érdemes orvoshoz menned.

