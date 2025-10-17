„Mikor jön a baba?” – ezért nem kérdezem meg csak úgy senkitől

A harmincas éveikben járó emberek gyakran szembesülnek a tolakodó kérdéssel: „Mikor jön a baba?” Ez a kérdés sokszor fájdalmas és nem megfelelő, mivel nem ismerjük a másik élethelyzetét.

Valahol harminc felé járva, párkapcsolatban élve, az ember szinte automatikusan bekerül egy láthatatlan kérdezőbizottság célkeresztjébe. Barátok, távoli rokonok, kollégák, olykor teljesen ismeretlenek is – valamiért úgy érzik, rá kell kérdezniük: „Na és mikor jön a baba?”

Én magam is ebben a helyzetben vagyok: közel a harminchoz, öt éve stabil párkapcsolatban. Bár nem egyszerű téma ez, azt hiszem, itt az ideje kimondani: ez a kérdés nemcsak tolakodó, de gyakran fájdalmas, és szinte soha nem megfelelő.

A kérdezőknek semmi sem elég

Talán ismerős a forgatókönyv: ha nincs párod, akkor azt firtatják, mikor lesz már. Ha van, akkor mikor jegyez el. Ha eljegyez, akkor mikor lesz az esküvő. Ha összeházasodtok, jön a következő kérdés: „Mikor jön a baba?"

Ha megszületik az első gyerek, akkor jön a „jó, de majd jöhetne egy kislány/kisfiú is” vagy “nehogy egyke maradjon”. Ha van egy fiú és egy lány – „na, akkor most már jöhet a harmadik!” Mintha lenne egy univerzális forgatókönyv, amit mindenkinek követnie kellene. Mintha nem is emberekről lenne szó, hanem statisztikai elvárásokról. De az élet nem ilyen egyszerű, és nem is ilyen fekete-fehér.

