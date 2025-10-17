„Mikor jön a baba?” – ezért nem kérdezem meg csak úgy senkitől
iStock

Címlap / Életmód / Család / „Mikor jön a baba?” – ezért nem...

„Mikor jön a baba?” – ezért nem kérdezem meg csak úgy senkitől

Nyul Debóra
Írta 2025.10.17.

A harmincas éveikben járó emberek gyakran szembesülnek a tolakodó kérdéssel: „Mikor jön a baba?” Ez a kérdés sokszor fájdalmas és nem megfelelő, mivel nem ismerjük a másik élethelyzetét.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Valahol harminc felé járva, párkapcsolatban élve, az ember szinte automatikusan bekerül egy láthatatlan kérdezőbizottság célkeresztjébe. Barátok, távoli rokonok, kollégák, olykor teljesen ismeretlenek is – valamiért úgy érzik, rá kell kérdezniük: „Na és mikor jön a baba?”

Én magam is ebben a helyzetben vagyok: közel a harminchoz, öt éve stabil párkapcsolatban. Bár nem egyszerű téma ez, azt hiszem, itt az ideje kimondani: ez a kérdés nemcsak tolakodó, de gyakran fájdalmas, és szinte soha nem megfelelő.

A kérdezőknek semmi sem elég

Talán ismerős a forgatókönyv: ha nincs párod, akkor azt firtatják, mikor lesz már. Ha van, akkor mikor jegyez el. Ha eljegyez, akkor mikor lesz az esküvő. Ha összeházasodtok, jön a következő kérdés: „Mikor jön a baba?”

Olvass még a témában

Ha megszületik az első gyerek, akkor jön a „jó, de majd jöhetne egy kislány/kisfiú is” vagy “nehogy egyke maradjon”. Ha van egy fiú és egy lány – „na, akkor most már jöhet a harmadik!” Mintha lenne egy univerzális forgatókönyv, amit mindenkinek követnie kellene. Mintha nem is emberekről lenne szó, hanem statisztikai elvárásokról. De az élet nem ilyen egyszerű, és nem is ilyen fekete-fehér.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Mikor jön a baba?” – ezért nem kérdezem meg csak úgy senkitől

„Mikor jön a baba?” – ezért nem kérdezem meg csak úgy senkitől
Örülhetek nyíltan, ha másokat bánt a boldogságom?

Örülhetek nyíltan, ha másokat bánt a boldogságom?
Ez vár rád a szerelemben idén szeptemberben – zodiákusod szerint

Ez vár rád a szerelemben idén szeptemberben – zodiákusod szerint
Veszélyes a cicádra és nem tudsz róla: 5+1 dolog, amire figyelni kell

Veszélyes a cicádra és nem tudsz róla: 5+1 dolog, amire figyelni kell
9 ruhadarab, amit soha ne vegyél meg használtan

9 ruhadarab, amit soha ne vegyél meg használtan
Amikor nem mesél a gyerek: így bírd szóra a gyereket suli vagy ovi után

Amikor nem mesél a gyerek: így bírd szóra a gyereket suli vagy ovi után
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK