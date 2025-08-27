Mikor hívtad utoljára a nagyidat? Itt egy tudományos ok, amiért ma kellene!

Zabolai Margit
Írta 2025.08.27.

A tudósok eddig is sejtették, hogy a szociális kapcsolatok ápolása, illetve az aktív időskor segít megőrizni a szellemi frissességet, de egy új kutatás végül igazolta is ezt: azok az idősek, akiket gyakrabban látogatnak meg, kevésbé hajlamosak a depresszióra.

Boldogabbak, akiket hetente háromszor látogatnak

A University of Michigan kutatásában 55 ezer, 50 évnél idősebb felnőttet vizsgáltak, és arra jutottak, hogy azok, akik hetente legalább háromszor szociálisan aktívak, kevésbé hajlamosak a depresszióra. A kutatók állítják, az eredmény eddig is valószínűsíthető volt, de ez az első tanulmány, ami tudományosan is alátámasztja a feltevést.

Az eredmények szerint azoknál az időseknél, akiket a családjuk hetente legalább háromszor meglátogat, 6,5% a valószínűsége depresszió kialakulásának, míg ez az arány 11,5% azoknál, akiket ennél ritkábban látogatnak meg.

Az eredmények azt is kimutatták, hogy 50 és 69 év között nagyon sokat jelent a depresszió megelőzése szempontjából az is, ha az időskorúak a barátaikkal találkoznak, 70 év fölött azonban ez már inkább a családi látogatásokra igaz.

