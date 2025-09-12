Ezért vonzódunk azokhoz, akik hasonlítanak a szüleinkre

Korai kötődés elmélete
A korai kötődés elmélete (attachment theory) alapján John Bowlby és Mary Ainsworth pszichológusok már a múlt század közepén felhívták a figyelmet arra, hogy a gyermekkorban kialakult kötődési mintázatok később jelentős hatást gyakorolhatnak arra, hogyan alakulnak a felnőttkori kapcsolatok. E szerint az elmélet szerint az, ahogyan a szüleinkhez kötődünk gyermekkorunkban, egy szinte láthatatlan mintaként meghatározza, milyen típusú emberek iránt fogunk vonzódni felnőve.
Ez a kötődés gyakran megnyilvánul abban, hogy olyan partnert választunk, aki hasonló tulajdonságokkal bír, mint az egyik vagy mindkét szülőnk. Ha például valakinek erős védelmező és támogató anyafigurája volt, akkor nagy valószínűséggel egy olyan partnert fog keresni, aki szintén gondoskodó és védelmező.