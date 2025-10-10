„Miért mindig én csinálok mindent?” – ha ez a mondat gyakori nálatok, baj van

Amikor párkapcsolatban élünk, a közös felelősségvállalás és a kölcsönös támogatás az, ami igazán erősíti köztünk a köteléket. Ám mi van akkor, ha te vagy az, aki úgy érzi, hogy minden feladat rád hárul? Ha ismerős az érzés, hogy mindig te takarítod ki a lakást, mosogatsz és még te is szervezed a közös programokat, akkor a kapcsolatban valószínűleg egyensúlytalanság áll fenn.

Ez a helyzet nem csak a kapcsolat intimitását áshatja alá, hanem hosszútávon a személyes boldogságunkat is képes tönkretenni. Az ilyen dinamikák nem ritkák, és nagyon fontos, hogy időben észrevegyük és lépéseket tegyünk a megoldás érdekében.

A probléma gyökere: miért jön létre az egyenlőtlenség?

Sok oka lehet annak, hogy a párkapcsolatokban az egyik fél úgy érzi, minden teher rá nehezedik. Az eltérő neveltetés, a családi minták, vagy akár a különböző munkarendek is hozzájárulhatnak ehhez az aszimmetriához.

Egy másik lehetséges tényező az, hogy a másik fél észre sem veszi, mennyire egyenlőtlenek a feladatok elosztása, esetleg azt feltételezi, hogy a partnerének az nem okoz különösebb feszültséget.

