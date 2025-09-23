Miért ízlik jobban a paradicsomlé a repülőgépen?
iStock

Miért ízlik jobban a paradicsomlé a repülőgépen?

Nyul Debóra
Írta 2025.09.23.

Repülés közben az ízérzékelésünk jelentősen megváltozik, és a paradicsomlé különösen népszerű itallá válik. Tudományos magyarázat is van arra, miért lesz ízletesebb a levegőben.

Ezt a különös dolgot tapasztalhatod, ha repülőgépen paradicsomlevet iszol – kipróbálnád?

Ha valaha repültél már, jó eséllyel észrevetted, hogy a repülőgépen felszolgált ételek és italok valahogy másképp ízlenek, mint a földön. A Reader’s Digest nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik legmeglepőbb példa erre a paradicsomlé – sokan, akik a hétköznapokban rá se néznének, a fedélzeten egyenesen rajonganak érte. De vajon miért lesz ennyire népszerű egy olyan ital, amit a legtöbben még a szupermarketek polcain is figyelmen kívül hagynak?

Egy furcsa repülős szokás, amit a tudomány is igazol

Több évtizednyi kutatás és számtalan utas tapasztalata is megerősíti: a paradicsomlé valóban finomabbnak tűnik a levegőben, mint a földön. Nem véletlen, hogy a légitársaságok rendszeresen készleten tartják, és ami talán különösen meglepő lehet, hogy néhány járaton ugyanannyi fogy belőle, mint sörből. De mi áll e mögött a jelenség mögött? A válasz nem pusztán az ízlés kérdése, komoly tudományos magyarázat van rá.

