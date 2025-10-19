Miért hívjunk esküvői DJ-t a lagzira?

Bár sok mindentől függ, melyik az ideális választás, az biztos, hogy egy esküvői dj nem kerül sokba, és bár egyedül van, mégis fergeteges hangulatot képes teremteni. De nézzük meg a további előnyeit is!
Jó ötlet-e a zenekar?
Ha zenekarnak tervezünk szólni, akkor számítanunk kell arra, hogy nagy helyet foglalnak majd el az egyes hangszerek a tánctérből: kell hely a dobnak, a szintetizátornak, de a gitárosoknak, énekeseknek is.
Ez már önmagában is elgondolkodtató, de ha hozzávesszük, hogy mennyibe kerül egy négy-öt fős csapat díja, akkor hamar rájöhetünk, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb választás. Ráadásul előfordulhat, hogy valamelyik tag megbetegszik, így ha nem is mondják le a fellépést, mégiscsak sokkal kisebb repertoárral tudnak elénk állni.
Ezzel szemben egy DJ önmagában is elvégzi azt a feladatot, amit egy lakodalmi zenekar. Nem is foglal el sok helyet a DJ-pult, és a zeneszámok pont olyanok lesznek, amelyekre a násznép szívesen mulat. Továbbá az esküvői dj árak sem eget rengetőek: sokkal jobban megéri tehát egy tapasztalt, pörgős személyt választani a feladatra: például DJPitt lemezlovast.
Ő könnyen elérhető a djpitt.hu oldalon megadott telefonszámon, és egyszerűen lehet vele egyeztetni arról, milyen zenét is játsszon a nagy napon.
Nem csak a lakodalomra kell gondolni
Az esküvői DJ-k, így DJPitt is, vállalja, hogy a ceremónia zenéjéről is gondoskodik, ha kérjük. Már a vendégváráskor is szólhat ugyanis halkan a zene, megalapozva a hangulatot. Sőt, az általa biztosított technikával az egész esküvő hangosítható.
Ne feledjük, hogy ilyenkor szükség lehet bevonuló zenére, mikrofonra az anyakönyvvezetőnek, és akár még különleges fényeffektusokat is választhatunk – egy profi DJ ezt a szolgáltatást is tudja nyújtani.
Persze a fő attrakció a lakodalom lesz, és ez is megspékelhető látványelemekkel: például színes fénycsóvák alkalmazásával emelhetők ki a legszebb, legfontosabb pillanatok, úgymint a tortavágás vagy az ara és a vőlegény első tánca.
Mindenről gondoskodik a jó DJ
Ha nem szeretnénk zenekart, de a vágyunk, hogy a buli tényleg fergeteges legyen, akkor a szintetizátoros énekes helyett válasszunk modernebb, trendibb megoldást: az esküvői DJ-k egyedül is képesek ellátni a feladatot.
Megadhatjuk nekik, milyen zenéket válogassanak össze, miket kedvel a násznép. Egy rövid útmutatóval készüljünk a megbeszéléskor: mondjuk el, milyen helyszínen lesz a lagzi, hány fő vesz részt a vacsorán, és milyen stílusú lesz az esemény.
Ha időben szólunk a kiszemelt DJ-nek, akkor sokkal nagyobb eséllyel tud majd igent mondani a felkérésre. Érdemes persze tájékozódni előtte, kik is a legjobbak a szakmában, megtekinteni egy-két referenciát. Ha pedig az esküvői DJ még remek ötleteket is tud adni nekünk a bulihangulat fokozásához, akkor nyert ügyünk van!