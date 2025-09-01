Miért érzem szeptemberben jobban az „új év” kezdetét, mint januárban?
unsplash.com

Címlap / Életmód / Lélek / Miért érzem szeptemberben jobban az „új...

Miért érzem szeptemberben jobban az „új év” kezdetét, mint januárban?

Nyul Debóra
Írta 2025.09.01.

Az évkezdésről sokunknak automatikusan január jut az eszébe: új naptár, új fogadalmak, az előző év lezárása és az új lehetőségek reménye. Ez a logika mélyen beivódott a kultúránkba, mégis, mintha valami hiányozna ebből a kezdetből. Nem úgy, mint a szeptemberi hónapból.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján számomra a valódi megújulás nem az év első napjára, hanem sokkal inkább szeptemberre jellemző. Ez a hónap hordoz magában valami mást, valami személyesebb és talán fenntarthatóbb energiát.

A szeptember varázsa: a múlt és a jelen találkozása

Szeptemberben egyszerre tapasztalhatjuk meg a múltat és a jövőt, a bezáruló nyarat és a lassan kibontakozó ősz ígéretét.

A tanévkezdés emlékei, az iskolatáska újra előkerülő szaga, a füzetek friss lapjai, mind-mind olyan apró emlékek, amelyek megerősítetik bennem, hogy ez a hónap a rendszerezés és újrakezdés időszaka.

Mások ezeket olvassák

Ez a kettősség, a nyár utórezgéseinek könnyedsége és az ősz hűvös reggeleinek frissessége együtt teremti meg azt a különleges hangulatot, amelyben egyszerre lehetünk álmodozók és gyakorlati tervezők.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Mi történik, ha egy pilóta megbetegszik vagy meghal repülés közben?

Mi történik, ha egy pilóta megbetegszik vagy meghal repülés közben?
Terapeuták, mik a legnagyobb különbségek a női és a férfi páciensek között?

Terapeuták, mik a legnagyobb különbségek a női és a férfi páciensek között?
Melyik a kedvenc kutyafajtád? Ez a lakberendezési stílus passzol hozzád

Melyik a kedvenc kutyafajtád? Ez a lakberendezési stílus passzol hozzád
4 egyszerű módszer, hogy megszüntesd a dugulást – a szakember szerint

4 egyszerű módszer, hogy megszüntesd a dugulást – a szakember szerint
Hullaházi dolgozók, mi volt az a paranormális eset, amire máig nincs magyarázatod?

Hullaházi dolgozók, mi volt az a paranormális eset, amire máig nincs magyarázatod?
Nárcizmus teszt: Mennyire vagy hajlamos a nárcisztikus viselkedésre?

Nárcizmus teszt: Mennyire vagy hajlamos a nárcisztikus viselkedésre?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK