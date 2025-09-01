Miért érzem szeptemberben jobban az „új év” kezdetét, mint januárban?

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján számomra a valódi megújulás nem az év első napjára, hanem sokkal inkább szeptemberre jellemző. Ez a hónap hordoz magában valami mást, valami személyesebb és talán fenntarthatóbb energiát.
A szeptember varázsa: a múlt és a jelen találkozása
Szeptemberben egyszerre tapasztalhatjuk meg a múltat és a jövőt, a bezáruló nyarat és a lassan kibontakozó ősz ígéretét.
Ez a kettősség, a nyár utórezgéseinek könnyedsége és az ősz hűvös reggeleinek frissessége együtt teremti meg azt a különleges hangulatot, amelyben egyszerre lehetünk álmodozók és gyakorlati tervezők.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»