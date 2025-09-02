Miért érintenek egyre több fiatalt a rákos megbetegedések?
istockphoto.com

Miért érintenek egyre több fiatalt a rákos megbetegedések?

Nyul Debóra
Írta 2025.09.02.

Hogyan lehet, hogy a mai fiatal, tudatosabban élő generáció körében egyre több a vastagbélrákos eset? Ezt a kérdést Dr. Frank Frizelle, új-zélandi sebészprofesszor is feltette, aki az utóbbi években szokatlanul sok harminc év alatti pácienssel találkozott.

A rákot sokáig időskorban jelentkező betegségként tartották számon, ám ez a kép mostanra jelentősen átalakult. A Time szerint világszerte emelkedik a különféle daganatos megbetegedések száma a 20-as, 30-as éveikben járó felnőttek körében – köztük olyan fiatal nőknél is, akik sportolnak, egészségesen táplálkoznak, és nem dohányoznak.

Vastagbélrák, mellrák, gyomorrák, sőt, tüdőrák – olyan diagnózisok, melyeket sokáig elképzelhetetlennek tartottunk ebben az életkorban. De mi történik a testünkkel? A válasz összetettebb, mint hinnénk.

Rák a húszas-harmincas éveinkben? Egy új korszak kezdődött

Egy friss, a BMJ Oncology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a 1990 és 2019 közötti időszakban az 50 év alattiakat érintő rákos megbetegedések száma globálisan 79%-kal nőtt, a halálozás pedig 28%-kal emelkedett. Egyes tanulmányok szerint a mai fiatalok például kétszer nagyobb eséllyel kapnak vastagbélrákot, mint az 1950 körül születettek.

Mi állhat a háttérben?

Az egyik magyarázat az, hogy jobbak lettek a diagnosztikai eszközeink. „Ma már pontosabb képalkotó vizsgálatokkal dolgozunk, és többet szűrünk fiatalabbakon is” – mondja Dr. Thomas Powles onkológus. Ám a tudósok egyre biztosabbak abban, hogy nem csupán a jobb szűrés áll a növekedés mögött.

„A pácienseim között vannak vegetáriánusok, maratonfutók, olyanok, akik soha nem dohányoztak” – mondja Dr. Cathy Eng, a Vanderbilt Egyetem fiatal felnőttekkel foglalkozó rákközpontjának vezetője. „Ezért hiszem, hogy további, eddig ismeretlen rizikófaktorok is szerepet játszanak.”

A kutatók több irányban keresik a választ. A leggyakoribb feltételezések között szerepel:

  • Az ultra-feldolgozott élelmiszerek és a vörös hús túlzott fogyasztása.
  • Az elhízás és az inzulinrezisztencia.
  • A bél mikrobiom egyensúlyának felborulása.
  • Az antibiotikumok túlhasználata.
  • Környezeti szennyező anyagok, például mikroplasztik és vegyi anyagok.

Dr. Frizelle kutatásai például arra utalnak, hogy a mikroplasztik képes áthatolni a bél nyálkahártyáján, és „hordozóként” működik a káros baktériumok és toxinok számára – így hozzájárulhat a gyulladásokhoz és végső soron a daganatok kialakulásához.

