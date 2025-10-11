„Törpepornót nézett titokban” – A pillanat, ami megölte az érzéseidet valaki iránt

Szőke Angéla
Írta 2025.10.11.

A szerelem olyan felfokozott érzelmi állapot, amikor az illető rossz tulajdonságai elhomályosulnak, az alábbi tíz esetben azonban egycsapásra szertefoszlott a rózsaszín köd.

1/10 Az ajánlás

Az ajánlás
Fülig szerelmes voltam a menyasszonyomba, ő volt a mindenem. Aztán egy este az egyik barátnője arról panaszkodott a társaságnak, hogy még nem volt olyan férfival, aki képes lett volna eljuttatni a csúcsra. És akkor az én szerelmem teljes komolysággal azt mondja nekem - mindenki füle hallatára -, hogy „Drágám, te olyan ügyes vagy, neked biztos sikerülne, igazán megtehetnéd ezt Annának.” Ott és akkor egy részem meghalt.

2/10 A program

A program
Az orvos közölte, hogy rákos vagyok, bőgve hazamentem. A barátom átölelt, főzött nekem egy teát, majd szépen elment a szokásos péntek esti sörözésre a haverjaival.

3/10 A mappa

A mappa
Tudom, hogy nem szép dolog kutakodni a másik számítógépében, de én tényleg csak játszani ültem oda, amíg az akkori pasim zuhanyozott. Láttam egy – nemes egyszerűséggel – „pornó” névre keresztelt mappát és megnyitottam. (Itt megjegyzem, hogy nincs bajom azzal, ha a párom pornót néz.) Az elején normális letöltések voltak, aztán találtam pár olyan videót, amitől a szavam elakadt, ugyanis több gigabájtnyi törpepornó volt a gépén. Nem mondtam el neki, mit láttam, egy hónap múlva – másra hivatkozva – szakítottam vele.

