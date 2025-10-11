„Törpepornót nézett titokban” – A pillanat, ami megölte az érzéseidet valaki iránt

Fülig szerelmes voltam a menyasszonyomba, ő volt a mindenem. Aztán egy este az egyik barátnője arról panaszkodott a társaságnak, hogy még nem volt olyan férfival, aki képes lett volna eljuttatni a csúcsra. És akkor az én szerelmem teljes komolysággal azt mondja nekem - mindenki füle hallatára -, hogy „Drágám, te olyan ügyes vagy, neked biztos sikerülne, igazán megtehetnéd ezt Annának.” Ott és akkor egy részem meghalt.



