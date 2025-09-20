Melyik nap mire figyelj? Ezek október legfontosabb asztrológiai fordulópontjai

Az október idén sem ígérkezik unalmasnak: több erőteljes asztrológiai esemény formálja majd a hangulatunkat és a mindennapjainkat. Az előttünk álló hónapban hol a telihold sodor majd minket érzelmi hullámvölgybe, hol a bolygók váltanak jegyet.

Október 6. – Telihold a Kosban és Merkúr belép a Skorpióba

A hónap rögtön erőteljes indítással kezdődik, ugyanis a Kos telihold fellobbantja bennünk a bátorságot és a küzdőszellemet, de ugyanígy felerősítheti a türelmetlenséget is. Ez az időszak kiváló arra, hogy (akár egy kényes ügyben) kiállj magadért, meghúzd a határaidat és cselekvésre váltsd mindazt, ami eddig terv volt, szóval csak a „halogatási listádon” szerepelt. Ha valaki vagy valami régóta frusztrál, most itt az idő, hogy letedd a terhet vagy pontot tegyél a kínos ügy végére!

Ez a nap intenzív és mély értelmű kommunikációs periódust indít el az életünkben, ugyanis a Telihold mellett a Merkúr is belép a Skorpióba. Az előttünk álló időszak ideális lehet arra, hogy különféle titkokra derüljön fény, és hogy mások szándékai mögé nézz, valamint intuitív módon kommunikálj. Fókuszban lehet az igazságfeltárás, a belső átalakulás vagy az olyan témák, amelyek eddig rejtve maradtak előtted, de most megszólalhatnak és változtathatnak az életed folyásán. Legyél ugyanakkor körültekintő, mert ebben az időszakban nem ritka a durva, bántó, ingerlékeny kommunikáció!

