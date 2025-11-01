Melyik nap mire figyelj? Ezek a legfontosabb asztrológiai fordulópontok novemberben
iStock

Melyik nap mire figyelj? Ezek a legfontosabb asztrológiai fordulópontok novemberben

Szabó Erzsébet
Írta 2025.11.01.

November érzelmi hullámvasút lesz, tele erőteljes bolygómozgásokkal, amelyek cselekvésre és belső átalakulásra ösztönöznek. Ismerd meg a legfontosabb fordulópontokat és készülj fel a változásokra!

Egyelőre úgy fest, november igazi érzelmi hullámvasút lesz: egymást érik az erőteljes bolygómozgások, amelyek egyszerre ösztönöznek cselekvésre és mély belső átalakulásra.

Lesz itt minden! Tüzes lendület, makacs ragaszkodás, mély érzelmi tisztulás és néhány retrográd bolygó, ami lelassít és arra kényszerít mindannyiunkat, hogy újragondoljuk, merre is tartunk.

November 4. – A Mars belép a Nyilasba

Amikor a Mars, a tettvágy és lendület bolygója belép a szabadságszerető Nyilas jegyébe, te is úgy érezheted, hogy új erőre kapsz. Hirtelen minden ötleted beindul, és olyan célok is elérhetőnek tűnhetnek, amikről korábban csak álmodoztál. Most nem elég kicsiben gondolkodni – ez az időszak a bátor lépéseké, próbatételeké lesz!

Olvass még a témában

De ne feledd, a Nyilas energiája hajlamos túlzásokba esni, így könnyen túlvállalhatod magadat vagy elhamarkodott döntéseket hozhatsz, amiknek később iszod meg a levét. Próbáld meg a lelkesedést tudatossággal ötvözni – így valódi eredmény születhet! Ez a hatás különösen kedvez azoknak, akik új tanulmányokat, utazást vagy vállalkozást terveznek.

