Ha ezek a mondatok elhangzanak egy kapcsolatban, ott már mély gondok vannak

Egy kapcsolatban, ahol az egyik fél gyakran fejezi ki elégedetlenségét azzal, hogy felhozza újra és újra ugyanazt a problémát, rendszerint mélyebb feszültségeket jelez. Az ilyen kijelentések arra utalhatnak, hogy a régi sérelmek nem kaptak kellő figyelmet és megoldást, ezért újra és újra felszínre törnek. Ilyenkor a párbeszéd fontossága elengedhetetlen, hiszen mindkét fél számára lényeges, hogy érezzék: másikuk odafigyel az érzéseikre és problémáikra.

„Már megint ezt csinálod”

A kölcsönös megértés elérése érdekében érdemes időt szánni arra, hogy magát a problémát alaposan átbeszéljék, és közösen keressenek megoldási javaslatokat. Ha ez elmarad, a tartós elégedetlenség és a folyamatos konfliktus kimerítheti a kapcsolatot. Kommunikációs technikák, mint az aktív hallgatás vagy az empatikus megnyilvánulások gyakorlása segíthetnek a feszült helyzetek oldásában.

