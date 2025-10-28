Mellbimbó orgazmus – Tényleg van ilyen, és hihetetlenül jó

Az ilyen, egyéb típusú orgazmusok közé tartoznak a test bizonyos részein, például a prosztatán, a méhnyakon és a mellbimbókon alapuló orgazmusok. Ide tartozik továbbá a Balik által „energetikai” orgazmusnak nevezett orgazmus is. Ez meditáció és fantázia hatására jöhet létre, anélkül, hogy a test bármely pontját stimulálnák vagy csak megérintenék, valamint az alvásorgazmus, amelyet becslések szerint a nők 37%-a, a férfiak 83%-a tapasztalt már.
Hogyan történik a mellbimbó orgazmus?
A mellbimbókat régóta erogén zónának tekintik. Bár nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy az emberek mekkora hányada tapasztalta már meg a csúcspontot mellbimbójáték hatására, egy 2006-os tanulmány szerint a nők 82%-a, a férfiak 52%-a találja izgatónak a mellbimbóstimulációt.
2011-ben Dr. Nan Wise, egy New Jersey-i pszichoterapeuta, szexterapeuta és idegtudós végzett egy tanulmányt, amelyből kiderült, hogy a mellbimbóstimuláció valójában hogyan hat az agyra. Ez a tanulmány megállapította, hogy „a klitorisz, a vagina és a méhnyak a genitális érzékelő kéregben van leképezve”. A genitális érzékelő kéreg kifejezést Wise és kollégái alkották meg az agy két féltekéje között elhelyezkedő részre, amelyet ő „hedonista örömzónának” vagy „az agy ágyékának” is nevez.
Annak feltárására, hogy a különböző testrészek hogyan aktiválják az agyat, Wise és csapata arra kérte a kísérleti személyeket, hogy egy MRI-készülékben fekve stimulálják a különböző területeket, és különböző mentális fantáziákat éljenek át. Ez lehetővé tette számukra, hogy megfigyeljék, hogyan reagálnak az agy különböző részei a különböző élményekre.
A mellbimbó-stimulációs részhez Wise a résztvevőkkel megérintette a bal mellbimbójukat. Kezdetben arra számított, hogy a mellkasérzékeléssel kapcsolatos agyi régióban fog aktivitást látni. Elmélete az volt, hogy a mellbimbóorgazmus azért fordulhat elő, mert a mellbimbó stimulálása oxitocint szabadít fel, egy olyan hormont, amely méhösszehúzódásokat okozhat, ami potenciálisan hüvelyi orgazmushoz vezethet.
Ehelyett azonban felfedezte, hogy a mellbimbó stimulációja magát a genitális érzékelő kéregállományt aktiválja.
„A mellbimbó egy éppen olyan erősen bedrótozott erogén zóna, akárcsak a nemi szervek” – magyarázza Wise. „Amikor a mellbimbókat stimuláljuk, az agy aktiválódik, és az érzést feldolgozó régiók kommunikálnak az örömért felelős régiókkal”.
„Van egy mondás az idegtudományban” – mondja Wise. „Az idegsejtek, amik együtt villannak fel, össze is kapcsolódnak.” Ez azt jelenti, hogy létezhet egy valódi idegpálya a mellbimbók és a nemi szervek között.