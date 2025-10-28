Mellbimbó orgazmus – Tényleg van ilyen, és hihetetlenül jó

Amikor az orgazmusról beszélünk, általában az ejakulációra, a hüvelyi orgazmusra és a klitoriális orgazmusra gondolunk. De körülbelül 15 különböző orgazmus létezik, attól függően, hogy az egyén teste hogyan reagál az ingerlésre – mondta a The Guardiannek Tuğçe Balik, tantrikus gyakorló és szexológus, aki éppen az emberi szexualitásból írja a doktoriját.

Az ilyen, egyéb típusú orgazmusok közé tartoznak a test bizonyos részein, például a prosztatán, a méhnyakon és a mellbimbókon alapuló orgazmusok. Ide tartozik továbbá a Balik által „energetikai” orgazmusnak nevezett orgazmus is. Ez meditáció és fantázia hatására jöhet létre, anélkül, hogy a test bármely pontját stimulálnák vagy csak megérintenék, valamint az alvásorgazmus, amelyet becslések szerint a nők 37%-a, a férfiak 83%-a tapasztalt már.

Hogyan történik a mellbimbó orgazmus?

A mellbimbókat régóta erogén zónának tekintik. Bár nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy az emberek mekkora hányada tapasztalta már meg a csúcspontot mellbimbójáték hatására, egy 2006-os tanulmány szerint a nők 82%-a, a férfiak 52%-a találja izgatónak a mellbimbóstimulációt.

2011-ben Dr. Nan Wise, egy New Jersey-i pszichoterapeuta, szexterapeuta és idegtudós végzett egy tanulmányt, amelyből kiderült, hogy a mellbimbóstimuláció valójában hogyan hat az agyra. Ez a tanulmány megállapította, hogy „a klitorisz, a vagina és a méhnyak a genitális érzékelő kéregben van leképezve". A genitális érzékelő kéreg kifejezést Wise és kollégái alkották meg az agy két féltekéje között elhelyezkedő részre, amelyet ő „hedonista örömzónának" vagy „az agy ágyékának" is nevez.

Annak feltárására, hogy a különböző testrészek hogyan aktiválják az agyat, Wise és csapata arra kérte a kísérleti személyeket, hogy egy MRI-készülékben fekve stimulálják a különböző területeket, és különböző mentális fantáziákat éljenek át. Ez lehetővé tette számukra, hogy megfigyeljék, hogyan reagálnak az agy különböző részei a különböző élményekre.

Amikor például egy nő szexuális kontextusban egy dildó behelyezését képzelte el, a nemi szervi érzékelő kéreg felvillant; amikor azonban orvosi spekulátort képzelt el, nem volt jelentős reakció.

A mellbimbó-stimulációs részhez Wise a résztvevőkkel megérintette a bal mellbimbójukat. Kezdetben arra számított, hogy a mellkasérzékeléssel kapcsolatos agyi régióban fog aktivitást látni. Elmélete az volt, hogy a mellbimbóorgazmus azért fordulhat elő, mert a mellbimbó stimulálása oxitocint szabadít fel, egy olyan hormont, amely méhösszehúzódásokat okozhat, ami potenciálisan hüvelyi orgazmushoz vezethet.

Ehelyett azonban felfedezte, hogy a mellbimbó stimulációja magát a genitális érzékelő kéregállományt aktiválja.

„A mellbimbó egy éppen olyan erősen bedrótozott erogén zóna, akárcsak a nemi szervek” – magyarázza Wise. „Amikor a mellbimbókat stimuláljuk, az agy aktiválódik, és az érzést feldolgozó régiók kommunikálnak az örömért felelős régiókkal”.

„Van egy mondás az idegtudományban” – mondja Wise. „Az idegsejtek, amik együtt villannak fel, össze is kapcsolódnak.” Ez azt jelenti, hogy létezhet egy valódi idegpálya a mellbimbók és a nemi szervek között.

