Ennyit kellene félretenni a fizetésedből, hogy anyagi biztonságod legyen

Ha valaha is úgy érezted, hogy a hónap végéig tartalékolni szóba sem jöhet, akkor van egy nagyszerű hírem. Egy egyszerű szabály segíthet elérni az anyagi biztonságot anélkül, hogy lemondanál minden örömödről: a legjobb, ha a fizetésed 10%-át minden hónapban félreteszed.

A fizetésed tizede a jövőd kulcsa lehet

Először ez talán ijesztőnek tűnhet, de ha belegondolsz, ennyi pénzt venni ki a bevételedből nem is olyan megterhelő, ráadásul hosszú távon jelentős összeg gyűlhet össze.

A 10% szabálya azért különösen előnyös, mert egyszerűen alkalmazható mindenkire, függetlenül attól, hogy mekkora a fizetésed. Sőt, ezzel a módszerrel az életed sem fog drasztikusan megváltozni, hiszen a maradék 90% is elegendő lehet a mindennapi kiadásaid fedezésére.

Automatizálj és spórolj

Az egyik legjobb módja annak, hogy ezt a spórolási rendszert sikeresen alkalmazzuk, az automatizálás. Sok bank lehetőséget kínál arra, hogy közvetlenül a fizetésedből félretegyenek egy előre beállított összeget minden hónapban. Ezáltal nem kell minden hónap elején emlékeztetned magad, hogy elutalj valamekkora összeget a megtakarítási számládra.

Gondolj csak bele, milyen kényelmes, amikor nem kell plusz ügyletet folytatnod! Ráadásul az így összegyűlt pénzt később akár befektetheted is, például alacsony kockázatú kötvényekbe vagy stabil befektetési alapokba, amelyek idővel újabb bevételt termelnek számodra.