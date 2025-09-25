Megérkezett 2026 év színe: ez a három árnyalat mindent visz

A Dulux 2026-ra nem egyetlen színt, hanem egy teljes színcsaládot választott: a Rhythm of Blues kollekciót. Három különböző kék árnyalat képviseli az év színét, amelyek mind a nyugalmat, mind az energiát sugározzák.

Még csak pár hónap maradt hátra az évből, de a designvilág már előretekint 2026-ra. Ilyenkor mindig izgalmas látni, milyen színek és minták határozták meg az elmúlt időszakot, és mi vár ránk a következő évben. A Dulux most először nem egyetlen árnyalatot választott az év színének, hanem egy teljes színcsaládot: a Rhythm of Blues kollekciót. Ez a különleges paletta háromféle kéket tartalmaz: a légies és nyugodt Mellow Flow, a mély és kiegyensúlyozó Slow Swing, valamint az élénk és játékos Free Groove alkotják.

Marianne Shillingford, a Dulux kreatív igazgatója és színszakértője elmondta, miért választották ezt a 3 árnyalatot 2026 színeinek:

„A kék évek óta a világ kedvenc színe, azonban nem csak egyetlen árnyalatról van szó. Mozgalmasságot, megkönnyebbülést, nyugalmat és szabadságot sugároz – ezekre pedig szükségünk van a mai rohanó világban."

A trió lényege, hogy sokkal személyesebben választhatjuk ki azt a tempót, ami igazán illik az otthonunkhoz. Lehetőség van nyugalmat teremteni, vidám könnyedséget csempészni vagy éppen energikus, karakteres hangulatot kialakítani. Miért is kellene csak egy árnyalatnál megállni, ha többféleképpen is használhatjuk a kéket?

Mellow Flow – a nyugalom árnyalata

A Mellow Flow világoskék, amely tisztaságot, frissességet és könnyedséget sugároz. Olyan érzést ad, mintha mély levegőt vehetnénk, és kicsit lelassulna körülöttünk a világ. A természetből merít ihletet: eszünkbe juthat róla egy tiszta forrás, a hajnal első fényei vagy egy nyári égbolt. Ez a paletta a bézsek, rózsás árnyalatok és natúr tónusok mellé illeszkedik a legszebben. Tökéletes választás hálószobába vagy olyan helyiségekbe, ahol megnyugvásra vágyunk.

