„Az anyám szelleme mentett meg egy balesettől” 5 paranormális igaz történet

Veled is történt már valami, amire nincs magyarázat? Az alábbi természetfeletti sztoriktól garantáltan kiráz majd a hideg.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/5 A szuterén
Diákként egy aprócska szuterént béreltem, másra nem volt pénzem. Az egész lakás egyetlen helyiségből állt, a kis fürdőt leszámítva. Egy hónapja laktam ott, amikor egyik éjjel felkeltem és a mosdóba mentem. Mivel évekig laktam kollégiumban, megszokásból magamra zártam. A vécén ültem, amikor a szobában lépéseket hallottam, majd valaki elkezdte rázni a fürdőajtót. Életemben először féltem annyira, hogy a testem teljesen elernyedt és egy hang nem jött ki a torkomon.
A retesz egy kis rozoga zár volt, egy gyerek is betörhette volna, de az a valami csak rázta-rázta az ajtót, míg végül abbamaradt. Még fél órán keresztül rettegtem a sötétben, mire ki mertem menni. A szuterénnek pici ablakai voltak, amiken csak egy macska fért volna be és mind zárva voltak, ahogy az ajtóm is be volt reteszelve belülről. Végül találtam egy jobb albérletet és pár hét múlva megkönnyebbülve költöztem el.
2/5 Anya
Anyám váratlanul halt meg, 55 évesen infarktust kapott. Egy héttel később egy kereszteződésnél álltam, amikor zöldre váltott a lámpa, de nem indult a kocsim. Nyomtam a gázpedált, de nem történt semmi, a mögöttem állók dudáltak. Abban a pillanatban egy teherautó száguldott el előttem hatalmas sebességgel, a platója tele rakománnyal. Ha elindultam volna, mikor váltott a lámpa, semmi nem maradt volna belőlem. Levegőért kapkodtam, a szívem hevesen vert és anyám parfümjét éreztem. Amikor összeszedtem magam, az autó elindult és tökéletesen működött.
Hatéves voltam, amikor találtunk egy cicát és befogadtuk. Ennyi idősen persze csak puszilgatni meg felvenni szerettem, Cirmi pedig nem viselte jól a gyömöszölést, így tőlem többnyire menekült. Egyik délután nem jött haza – kijárós macska volt – és emlékszem, hogy anyám aggódott. Amikor már majdnem elaludtam, Cirmi mellém ugrott az ágyba és dorombolt. Nagyon örültem, mert ez még sosem fordult elő, hogy hozzám jöjjön szeretgetésre, ott is maradt amíg el nem aludtam.
Reggel büszkén meséltem a szüleimnek, akik szomorúan mondták, hogy Cirmit sajnos elütötte egy autó, a szomszéd szólt, már el is temették. Cirmi tehát nem bújhatott mellém előző este, de biztos vagyok benne, hogy meglátogatott hogy tudassa, szeretett engem, még akkor is, ha én csak úgy tudtam őt szeretni, ahogy egy gyerek.