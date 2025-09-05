„Az anyám szelleme mentett meg egy balesettől” 5 paranormális igaz történet

Diákként egy aprócska szuterént béreltem, másra nem volt pénzem. Az egész lakás egyetlen helyiségből állt, a kis fürdőt leszámítva. Egy hónapja laktam ott, amikor egyik éjjel felkeltem és a mosdóba mentem. Mivel évekig laktam kollégiumban, megszokásból magamra zártam. A vécén ültem, amikor a szobában lépéseket hallottam, majd valaki elkezdte rázni a fürdőajtót. Életemben először féltem annyira, hogy a testem teljesen elernyedt és egy hang nem jött ki a torkomon.



A retesz egy kis rozoga zár volt, egy gyerek is betörhette volna, de az a valami csak rázta-rázta az ajtót, míg végül abbamaradt. Még fél órán keresztül rettegtem a sötétben, mire ki mertem menni. A szuterénnek pici ablakai voltak, amiken csak egy macska fért volna be és mind zárva voltak, ahogy az ajtóm is be volt reteszelve belülről. Végül találtam egy jobb albérletet és pár hét múlva megkönnyebbülve költöztem el.



