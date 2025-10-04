„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?
Unsplash

Címlap / Életmód / Család / „Anyósom ki akar békülni, de nekem nem...

„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.04.

Családi konfliktusok megoldása nem könnyű feladat. Vajon érdemes újra esélyt adni, vagy jobb, ha megszakítjuk a kapcsolatot?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Ha családtagokról van szó, nem könnyű döntés, hogy megszakítsuk a kapcsolatot vagy adjunk még egy esélyt.

Spongyát rá!

Anyósom és apósom sosem szerettek. Olyannyira, hogy még az esküvőnkre sem jöttek el, mert látni sem akarták, hogy a férjem elvesz feleségül egy ilyen magamfajta – szó szerint idézek – „idétlen tramplit.” Reménykedtek, hogy hamar vége lesz a románcnak, de sajnos nem jött be, már hét éve élünk együtt boldogan. Hét éve nincs velük semmi kapcsolatom, csak a férjemen látom, hogy mogorva, amikor hazajön a családi látogatásból, mert még mindig engem szapulnak. Most viszont hirtelen ki akarnak békülni, mert megtudták, hogy terhes vagyok. Régóta vágytak unokára és úgy tűnik, már az sem gond, hogy tőlem lesz a gyerkőc. Megüzenték a férjemmel, hogy felejtsük el a múltat és „legyünk rendes család”, de nekem ez nem megy. Hét éven keresztül viseltem el a mocskolódásukat, milyen alapon várják el, hogy mindent elfelejtsek és tárt karokkal fogadjam őket? Mondtam a férjemnek, hogy én békét szeretnék és nem hiszem, hogy az ő jelenlétükben ez lehetséges.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?

„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?
Így ismerheted fel a magasan funkcionáló narcisztikust: bárhol ott lehet

Így ismerheted fel a magasan funkcionáló narcisztikust: bárhol ott lehet
Mi az otthonod erőszíne? Csillagjegyed erre is ad útmutatást

Mi az otthonod erőszíne? Csillagjegyed erre is ad útmutatást
„A néni a buszon beleevett a pizzámba” – A 10 legbizarrabb interakció egy vadidegennel

„A néni a buszon beleevett a pizzámba” – A 10 legbizarrabb interakció egy vadidegennel
Boldogságra születtél! 4 tény, amivel bebizonyítjuk

Boldogságra születtél! 4 tény, amivel bebizonyítjuk
Soha ne parkolj teherautó mellé! 5 mód, ahogy könnyű célponttá válsz a tolvajok számára

Soha ne parkolj teherautó mellé! 5 mód, ahogy könnyű célponttá válsz a tolvajok számára
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK