„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?

Családi konfliktusok megoldása nem könnyű feladat. Vajon érdemes újra esélyt adni, vagy jobb, ha megszakítjuk a kapcsolatot?

Ha családtagokról van szó, nem könnyű döntés, hogy megszakítsuk a kapcsolatot vagy adjunk még egy esélyt.

Anyósom és apósom sosem szerettek. Olyannyira, hogy még az esküvőnkre sem jöttek el, mert látni sem akarták, hogy a férjem elvesz feleségül egy ilyen magamfajta – szó szerint idézek – „idétlen tramplit.” Reménykedtek, hogy hamar vége lesz a románcnak, de sajnos nem jött be, már hét éve élünk együtt boldogan. Hét éve nincs velük semmi kapcsolatom, csak a férjemen látom, hogy mogorva, amikor hazajön a családi látogatásból, mert még mindig engem szapulnak. Most viszont hirtelen ki akarnak békülni, mert megtudták, hogy terhes vagyok. Régóta vágytak unokára és úgy tűnik, már az sem gond, hogy tőlem lesz a gyerkőc. Megüzenték a férjemmel, hogy felejtsük el a múltat és „legyünk rendes család”, de nekem ez nem megy. Hét éven keresztül viseltem el a mocskolódásukat, milyen alapon várják el, hogy mindent elfelejtsek és tárt karokkal fogadjam őket? Mondtam a férjemnek, hogy én békét szeretnék és nem hiszem, hogy az ő jelenlétükben ez lehetséges.

