Az ágy mérete leggyakrabban a hálószobában vagy a gyerekszobában rendelkezésre álló tértől függ. De hogyan válasszon méretet akkor, ha elegendő hely áll rendelkezésre? Mely tényezőket érdemes mérlegelni, azt a következő cikkben mutatjuk be.

Mi a helyzet az ágy méretével?

Az ágyakat általában a matrac méretével jelöljük. Bár az ágy tényleges mérete a keret miatt valamivel szélesebb. Tehát az ágy mérete a fekvőfelületet jelenti, amelyen aludhat. És éppen a fekvőfelület – a matrac mérete – az, ami igazán számít.



Lehet, hogy meglepi, de a matrac mérete nagyban befolyásolja, milyen minőségben alszik. Minél több helye van, annál könnyebben lazul el az agy, és hagyja abba a környezet folyamatos ellenőrzését. Hogyan működik ez? Próbálja elképzelni, hogy egy keskeny kanapén alszik el. Miért nem esik le róla alvás közben? Azért, mert az agya tudja, hogy kis helyen fekszik. Ezért éjjel készenlétben marad, és inkább felébreszti Önt forgolódás közben, minthogy kockáztassa az esést.

Ezt az „éjszakai felügyeletet” ősidők óta kódolva hordozzuk. Ezért van az, hogy idegen helyen az emberek rosszabbul alszanak, és gyakrabban álmodnak – az alvás könnyebb, hogy a test gyorsan tudjon reagálni az esetleges veszélyre.

Mi az a páros matrac, és miben különbözik a franciaágy matractól?

A „franciaágy matrac” és a „páros matrac” fogalmát gyakran összekeverik, pedig lényeges különbség van közöttük. Vásárláskor ezért érdemes odafigyelni a pontos megnevezésre. A franciaágy matrac egyetlen nagy darabból áll, jellemzően 140×200 cm-es vagy annál nagyobb méretben. Ezzel szemben a páros matrac két különálló, azonos magasságú matracból áll, amelyeket egymás mellé helyeznek. Így egy fekvőfelület jön létre, középen egy kisebb réssel.

A franciaágy matrac előnyei és hátrányai

A nagy méretű franciaágy matrac vitathatatlan előnye, hogy egybefüggő fekvőfelületet biztosít osztóvonal nélkül. Így nem fordulhat elő, hogy valaki éjszaka „belecsússzon” a két matrac közötti résbe. Ezért ideális választás azoknak a pároknak, akik a közös alvást egységes felületen részesítik előnyben. Másrészt azonban problémát jelenthet, hogy egyetlen matrac nem feltétlenül felel meg mindkét félnek. Mindenkinek más a testfelépítése, az alvási pozíciója és az igénye a keménységre. Ha az egyik fél a puha, a másik pedig a kemény matracot kedveli, a kompromisszum hamar rányomja bélyegét az alvás minőségére.

A páros matrac előnyei és hátrányai

A páros matrac megoldást kínál arra a problémára, hogy a partnereknek eltérő igényeik vannak. Mindkét fél kiválaszthatja a számára megfelelő keménységet és anyagot, így mindenki az egyéni igényeinek legjobban megfelelő matracon alhat. Az eredmény: mindkét partner egészségesen és kényelmesen pihen, kompromisszumok nélkül. Ezért vásárláskor ajánlott, hogy mindkét fél jelen legyen, és közösen válasszák ki a matracokat.

Hátránya a páros megoldásnak, hogy a két matrac között rés keletkezik. Ez azonban könnyen áthidalható – például topper vagy speciális matracvédő használatával, amelyek egységesítik a fekvőfelületet és jelentősen csökkentik a rés érzését.

Kinek megfelelő a 140×200 cm-es méret

A 140×200 cm-es matrac az egyszemélyes ágy és a franciaágy határán helyezkedik el. Éppen ezért nem igazán ajánlott ezt a méretet választani mindennapi, két személyes alváshoz. Ideális például vendégágynak, gyerekszobába, vagy olyan egyének számára, akik gondtalan, kényelmes alvást szeretnének.

Az ok egyértelmű, és összefügg az előző bekezdésekkel. Kisebb fekvőfelületen egyszerűen kevésbé pihentető az alvás. Ezért tökéletes választás egyedül alvóknak, gyerekeknek, illetve vendégeknek, akik egy-két napot nyaraláson vagy rokonlátogatás során gond nélkül kibírnak kevésbé minőségi alvással is.

Kinek megfelelő a 160×200 cm-es méret?

A franciaágyak klasszikus mérete a 160×200 cm. Ez a legkisebb olyan méret, amely valóban alkalmas párok számára. Ha tehát a 140 és a 160 cm szélesség között mérlegel, mindenképpen a 160 cm-es változatot ajánljuk. Ez a méret azonban nem kizárólag pároknak megfelelő: az előzőekben leírtak alapján egy nagyobb ágy mindig pihentetőbb alvást biztosít. Ezért, ha a hely engedi, érdemes a nagyobb méretet választani, ebben az esetben a 160×200 cm-es matracot .

Azoknak a pároknak, akik nincsenek helyszűkében a hálószobában, ajánljuk a még nagyobb méreteket is. Ketten még kényelmesebben pihenhetnek a 180 vagy 200 cm széles ágyban. És ha az az érv, hogy szeretnek összebújni, ez ezeknél a méreteknél sem jelent akadályt.

Milyen szempontok alapján válasszunk még matracot?

Matracválasztásnál nemcsak az anyagot és a keménységet érdemes figyelembe venni, hanem a testsúlyt és a kedvenc alvási pozíciót is. A keménység kiválasztásánál igazodhat a személyes preferenciáihoz, de segíthet az is, hogy milyen testhelyzetben alszik leggyakrabban. Ha többnyire háton alszik, inkább a keményebb matracot fogja értékelni, amely jobban megtámasztja a gerincet.

Ezzel szemben oldalt fekve a puhább változat a jobb, mert alkalmazkodik a vállak és a csípő vonalához. Fontos a teherbírás is – a használó testsúlya soha ne haladja meg a maximálisan ajánlott terhelést. Ellenkező esetben a matrac gyorsabban kifekszik és elveszíti tulajdonságait.

A matracnak a konkrét igényekhez is igazodnia kell. Sokat izzad, vagy magasabb a páratartalom a hálószobában? Akkor érdemes légáteresztőbb modelleket választani, például rugós, hideghab vagy latex matracot. Ha allergiától szenved, keresse az antiallergén, hipoallergén anyagokból készült matracokat, illetve ezüsttel dúsított változatokat. Ha pedig hátfájással küzd, vagy más egészségügyi okok miatt speciális alátámasztásra van szüksége, akkor a legmegfelelőbb választás az egészségügyi vagy ortopéd matrac.