A matekfeladvány, amit 10-ből 8 ember rosszul old meg – te sikerrel jársz?
A matekfeladvány, amit 10-ből 8 ember rosszul old meg – te sikerrel jársz?

Farkas Izabella
Írta 2025.10.14.

Tudtad, hogy egy-egy jól megfogalmazott matekfeladvány nemcsak intellektuálisan kihívást jelent, hanem sokszor meg is lep? Az ilyen típusú feladványok nemcsak a logikádat teszik próbára, hanem az önbizalmadat is növelhetik, ha sikerrel oldod meg őket. Vegyél részt ezen az izgalmas utazáson, és derítsd ki, hogy Te hogyan állnál helyt egy olyan feladatnál, amin 10-ből 8 ember elbukik.

Az izgalmas matekfeladvány

Először is, lássuk a feladványt, amely mosolyt csalhat az arcodra, és felkeltheti a logikai készségeidet.

A feladat így szól: adva van egy ötös számhalmaz: 1, 3, 4, 7, és 10.
A cél, hogy ezeket a számokat összeadás és szorzás segítségével felhasználva, 24-et kapj végeredményként.

A feladványnak többféle megoldása létezik, de itt most egy különösen trükkös megoldást mutatunk be. Ezt a feladatot a legtöbben első ránézésre elrontják, mert nem bíznak eleget a kreativitásukban és a számok közötti kapcsolódások felismerésében.

Előfordulhat, hogy elsőre reménytelennek érzed a feladatot. Ne aggódj! Az utóbbi évek kutatásai kimutatták, hogy az ilyen jellegű problémák megoldása összefügg a kreatív gondolkodással, valamint azzal is, mennyire vagy hajlandó kívül gondolkodni a megszokott kereteken.

Ahogy a szakértők mondják, a lényeg nem mindig az elemi algebrai tudásban rejlik. Inkább a képesség az, hogy több lépőt kombinálj, és más szögből közelítsd meg a feladatot. Az ötletek ötvözése és a számok közötti kapcsolatok felismerése adja az igazi kulcsot a sikerhez.

