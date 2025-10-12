„Mára vezető pozícióban lehetnék. Ezért örülök, hogy nem vagyok.”

Az első munkahelyemen úgy éreztem, minden adott a karrierem gyors előrelépéséhez. Azonban hamar rájöttem, hogy a vezetői pozíció nem az én utam.

A legelső munkahelyemen úgy éreztem, minden adott ahhoz, hogy rakétasebességgel haladjak előre a karrieremben. Fiatal voltam, lelkes, tele ötletekkel és energiával. Az első egy évben szinte kerestem a kihívásokat, és minden új feladatot úgy fogtam fel, mint lehetőséget, hogy bizonyítsam, megérdemlem a helyem. A vezetőség hamar felfigyelt erre a lendületre: egyre több feladatot kaptam, és gyorsan kezdtem lépegetni a ranglétrán.

Azonban ahogy teltek a hónapok, kezdtem észrevenni valamit. Az új feladatok, amiket kaptam, egyre kevésbé szóltak arról, amiben én igazán jó vagyok, és ami lelkesített. A kreatív kihívások helyett sokszor monoton, adminisztratív vagy menedzsment jellegű munkák landoltak nálam. Ezek persze fontosak voltak a cég szempontjából, de én nem éreztem bennük azt a fajta szakmai izgalmat, amiért annak idején a pályát választottam.

Amikor ezt szóba hoztam az akkori főnökömnél, ő biztatott: „Tarts ki, hiszen megvan benned a potenciál. Néhány év múlva akár az én székemben is ülhetsz!” Abban a pillanatban hirtelen minden világossá vált előttem, mert szinte reflexszerűen fogalmazódott meg bennem a gondolat: én nem akarok abban a székben ülni.

