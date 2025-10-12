„Mára vezető pozícióban lehetnék. Ezért örülök, hogy nem vagyok.”
iStock

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / „Mára vezető pozícióban lehetnék. Ezért...

„Mára vezető pozícióban lehetnék. Ezért örülök, hogy nem vagyok.”

Schuster Borka
Írta 2025.10.12.

Az első munkahelyemen úgy éreztem, minden adott a karrierem gyors előrelépéséhez. Azonban hamar rájöttem, hogy a vezetői pozíció nem az én utam.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A legelső munkahelyemen úgy éreztem, minden adott ahhoz, hogy rakétasebességgel haladjak előre a karrieremben. Fiatal voltam, lelkes, tele ötletekkel és energiával. Az első egy évben szinte kerestem a kihívásokat, és minden új feladatot úgy fogtam fel, mint lehetőséget, hogy bizonyítsam, megérdemlem a helyem. A vezetőség hamar felfigyelt erre a lendületre: egyre több feladatot kaptam, és gyorsan kezdtem lépegetni a ranglétrán.

Azonban ahogy teltek a hónapok, kezdtem észrevenni valamit. Az új feladatok, amiket kaptam, egyre kevésbé szóltak arról, amiben én igazán jó vagyok, és ami lelkesített. A kreatív kihívások helyett sokszor monoton, adminisztratív vagy menedzsment jellegű munkák landoltak nálam. Ezek persze fontosak voltak a cég szempontjából, de én nem éreztem bennük azt a fajta szakmai izgalmat, amiért annak idején a pályát választottam.

Egyre inkább úgy tűnt, hogy az én energiámat inkább a hiányok betömésére használják, nem pedig arra, hogy valódi értéket teremthessek a saját utamon.

Olvass még a témában

Amikor ezt szóba hoztam az akkori főnökömnél, ő biztatott: „Tarts ki, hiszen megvan benned a potenciál. Néhány év múlva akár az én székemben is ülhetsz!” Abban a pillanatban hirtelen minden világossá vált előttem, mert szinte reflexszerűen fogalmazódott meg bennem a gondolat: én nem akarok abban a székben ülni.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ezt hozza 2025. október 12. a numerológia szerint – a stabilitás, rendteremtés napja

Ezt hozza 2025. október 12. a numerológia szerint – a stabilitás, rendteremtés napja
Pollenjelentés: Még kisebb allergiás tünetekre lehet ma is számítani

Pollenjelentés: Még kisebb allergiás tünetekre lehet ma is számítani
4 lisztmentes csokis desszert, amit csak imádni lehet

4 lisztmentes csokis desszert, amit csak imádni lehet
Még az álmainkat is befolyásolják – el sem hiszed, mennyi reklámot látunk egy átlagos napon

Még az álmainkat is befolyásolják – el sem hiszed, mennyi reklámot látunk egy átlagos napon
5 tanács tanároktól, amiket szeretnének, hogy elmondj a gyermekednek

5 tanács tanároktól, amiket szeretnének, hogy elmondj a gyermekednek
A Mágus lapja: ezt üzeni 2025 Tarot kártyája júniusban

A Mágus lapja: ezt üzeni 2025 Tarot kártyája júniusban
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK