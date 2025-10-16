„Már előző nap is a kedvében járok” – Férfiak, hogyan próbálkoztok a feleségnél, ha össze akartok bújni vele?

Férfiak vallanak, milyen kis trükkökkel kezdeményezik a szexet a párjukkal.
Meló
Nagyon egyszerű ez kéremszépen! Mivel a feleségek azért nem akarnak szexelni, mert fáradtak, le kell venni a munkát a vállukról. (Itt megjegyezném, hogy ezt egyébként is, bármiféle hátsó szándék nélkül meg kellene tennie minden férjnek…) Írok neki egy üzenetet, hogy aznap én vásárolok és főzök vacsorát. Főzés közben elmosogatok, nem hagyok a konyhában kuplerájt. Kiviszem a szemetet, evés után bepakolok a mosogatógépbe. Ha ennyi terhet leveszek a válláról, sokkal nagyobb eséllyel lesz energiája összebújni velem.
