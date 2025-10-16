„Már előző nap is a kedvében járok” – Férfiak, hogyan próbálkoztok a feleségnél, ha össze akartok bújni vele?

A férfiak megosztják, milyen apró trükkökkel kezdeményeznek intimitást a párjukkal. Ezek a módszerek nemcsak a kapcsolatot erősítik, de a mindennapokat is színesebbé teszik.

Férfiak vallanak, milyen kis trükkökkel kezdeményezik a szexet a párjukkal.

Meló

Nagyon egyszerű ez kéremszépen! Mivel a feleségek azért nem akarnak szexelni, mert fáradtak, le kell venni a munkát a vállukról. (Itt megjegyezném, hogy ezt egyébként is, bármiféle hátsó szándék nélkül meg kellene tennie minden férjnek…) Írok neki egy üzenetet, hogy aznap én vásárolok és főzök vacsorát. Főzés közben elmosogatok, nem hagyok a konyhában kuplerájt. Kiviszem a szemetet, evés után bepakolok a mosogatógépbe. Ha ennyi terhet leveszek a válláról, sokkal nagyobb eséllyel lesz energiája összebújni velem.

