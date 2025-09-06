A „majd ha lesz időm” lista: ezzel a technikával végre mindent kipipálhatsz

A halogatás szinte mindenki életének része, legyen szó apró hétköznapi feladatokról vagy életre szóló döntésekről. A pszichológia szerint a halogatás eredendően az emberi természet sajátja, melyben az azonnali kellemes élmények hajhászása gyakran megelőzi a hosszú távú célokat. Ez az önszabotáló magatartás gyakran vezet bűntudathoz, szorongáshoz és stresszhez, mivel a feladatok évről-évre csak gyűlnek anélkül, hogy valaha is elvégeznénk őket.

Miért halogatunk?

A halogatás hátterében sokféle pszichológiai ok állhat, például a tökéletességre törekvés, félelem a kudarctól, valamint az önkontroll hiánya. Azok az emberek, akik hajlamosak a halogatásra, gyakran alacsonyabb önbizalommal rendelkeznek, illetve küzdenek azzal, hogy megfelelő prioritásokat állítsanak fel teendőik között.

Hogyan kezd el szervezni az idődet

Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy felismerjük a halogatás okait a saját életünkben. Ha pontosan megértjük, mi áll a halogatásunk mögött, hatékonyabban tudunk küzdeni ellene. Az első lépés tehát az önvizsgálat, amely segíthet azonosítani a hibás gondolkodásmódokat és szokásokat.

Osszuk fel a célokat kisebb, kezelhetőbb részfeladatokra, amelyek elvégzése motiválóbb lehet és könnyebben elérhető.

Osszuk fel a célokat kisebb, kezelhetőbb részfeladatokra, amelyek elvégzése motiválóbb lehet és könnyebben elérhető.

