A „majd ha lesz időm” lista: ezzel a technikával végre mindent kipipálhatsz

Miért halogatunk?
A halogatás hátterében sokféle pszichológiai ok állhat, például a tökéletességre törekvés, félelem a kudarctól, valamint az önkontroll hiánya. Azok az emberek, akik hajlamosak a halogatásra, gyakran alacsonyabb önbizalommal rendelkeznek, illetve küzdenek azzal, hogy megfelelő prioritásokat állítsanak fel teendőik között.
Hogyan kezd el szervezni az idődet
Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy felismerjük a halogatás okait a saját életünkben. Ha pontosan megértjük, mi áll a halogatásunk mögött, hatékonyabban tudunk küzdeni ellene. Az első lépés tehát az önvizsgálat, amely segíthet azonosítani a hibás gondolkodásmódokat és szokásokat.
A következő lépés a reális célkitűzés. Sokszor azért halogatunk, mert a céljaink túl nagyok, ijesztőek vagy homályosak.
Mások ezeket olvassák