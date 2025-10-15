„Nem a szerelem hiányzik, hanem a figyelem” – a magány pszichológiája
„Nem a szerelem hiányzik, hanem a figyelem” – a magány pszichológiája

Farkas Izabella
Írta 2025.10.15.

A magány érzése sokkal mélyebb gyökerű és bonyolultabb, mint azt sokan gondolnák. Nem minden esetben az a baj, hogy hiányzik a szerelem az életünkből. Gyakran inkább a figyelem és a melegség utáni sóvárgás az, ami vakvágányra terel bennünket. Ezzel az írással szeretnénk megvilágítani a magány különféle aspektusait és a mögöttük megbúvó érzelmi dinamikákat.

Saját jelentéktelenség érzése

Sokan a magányt azzal a gondolattal élik meg, hogy nem fontosak senkinek. Ez az érzés különösen pusztító lehet, mivel megkérdőjelezi saját értékeinket és helyünket a világban. John Bowlby, a híres pszichiáter és a kötődési elmélet kidolgozója szerint, az ember alapvető szükséglete, hogy valakihez tartozhasson. Azok, akik magányosnak érzik magukat, gyakran azzal szembesülnek, hogy nincsenek ilyen kötődések az életükben, és ezzel egyfajta identitásválságot élnek meg.

Egy módja annak, hogy ezen az akadályon túllépjünk, az, hogy keressük azokat a közösségieket, ahol valamilyen formában hasznosnak érezhetjük magunkat. Ez társas kapcsolatokat és egyúttal személyes elégedettséget is adhat.

