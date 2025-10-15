„Nem a szerelem hiányzik, hanem a figyelem” – a magány pszichológiája

Saját jelentéktelenség érzése
Sokan a magányt azzal a gondolattal élik meg, hogy nem fontosak senkinek. Ez az érzés különösen pusztító lehet, mivel megkérdőjelezi saját értékeinket és helyünket a világban. John Bowlby, a híres pszichiáter és a kötődési elmélet kidolgozója szerint, az ember alapvető szükséglete, hogy valakihez tartozhasson. Azok, akik magányosnak érzik magukat, gyakran azzal szembesülnek, hogy nincsenek ilyen kötődések az életükben, és ezzel egyfajta identitásválságot élnek meg.
Egy módja annak, hogy ezen az akadályon túllépjünk, az, hogy keressük azokat a közösségieket, ahol valamilyen formában hasznosnak érezhetjük magunkat. Ez társas kapcsolatokat és egyúttal személyes elégedettséget is adhat.