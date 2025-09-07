Ma Regina, István és Dusán névnapja van – Milyen a személyiségük?
istockphoto.com

Címlap / Névnapok / Ma Regina, István és Dusán névnapja van...

Ma Regina, István és Dusán névnapja van – Milyen a személyiségük?

Arany Inez
Írta 2025.09.07.

Ma, 2025. szeptember 7-én Magyarországon több névnapot is ünnepelünk, de a legfontosabb és legismertebb névnapok közé tartozik Regina és Lél.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Regina névnapja ma van. A Regina női név késő latin eredetű, jelentése királynő. A keresztény hagyományban Máriára, a mennyek királynőjére utal, ezért erős vallási és kulturális jelentősége van. A név viselői általában határozott, vezetői képességekkel rendelkező személyek, akikben megvan a természetes tekintély és méltóság. A Reginák gyakran önállóak és céltudatosak, képesek másokat inspirálni és irányítani. Híres Reginák közé tartozik Regina King amerikai színésznő, aki tehetségével és karizmájával vált ismertté. A névhez kötődő érdekes történet, hogy a királynői jelentés miatt sokan a méltóság és a női erő szimbólumának tartják.

Lél névnapját szintén ma ünnepeljük. A Lél férfinév régi magyar eredetű, jelentése lélek, és Árpád fejedelem dédunokájának neve volt. Ez a név mélyen gyökerezik a magyar történelemben és kultúrában, szimbolizálva a lelki tartást, a belső erőt és az élet szellemiségét. A Lél név viselői általában spirituálisak, érzékenyek és intuitívak, akik értékelik a mély emberi kapcsolatokat. A névhez fűződő történetek között szerepel, hogy a magyar mondákban és krónikákban Lél neve összekapcsolódik a nemzeti identitással és a múlt tiszteletével.

Ezenkívül ma más névnapokat is tartanak, például Admira, Begónia, Dusán, Dusánka, István, Ivor, Kósa, Mábel, Mabella, Márkus, Menyhért, Pszihé, Rea, Rege, Stefán névnapját is ünnepeljük. Ezek közül az István név különösen fontos Magyarországon, mivel az első királyunk neve, aki a kereszténységet hozta el az országba, így a névhez mély történelmi és vallási hagyományok kötődnek.

Mások ezeket olvassák

A névnapokhoz kapcsolódó népi hiedelmek szerint szeptember eleje az aratás és a betakarítás időszaka, így a névnapok idején gyakran tartanak kisebb ünnepeket, amelyek a termésért való hálát és a bőséget jelképezik. Bár szeptember 7-hez nincs konkrét, széles körben ismert népi hagyomány, az évszak általános hangulata és a névnapok ünneplése erősíti a közösségi összetartozást és a családi kapcsolatokat.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ma Regina, István és Dusán névnapja van – Milyen a személyiségük?

Ma Regina, István és Dusán névnapja van – Milyen a személyiségük?
Szeptember 7.: Napos, enyhe idő és ritka teljes holdfogyatkozás várható!

Szeptember 7.: Napos, enyhe idő és ritka teljes holdfogyatkozás várható!
Ez az új csavarral készült tészta, ami éppen meghódítja Olaszországot

Ez az új csavarral készült tészta, ami éppen meghódítja Olaszországot
Kutyák és tűzijáték: így óvd meg a házi kedvencedet szilveszterkor

Kutyák és tűzijáték: így óvd meg a házi kedvencedet szilveszterkor
7 májusi program Budapesten, amit kortól függetlenül imádni fogsz

7 májusi program Budapesten, amit kortól függetlenül imádni fogsz
Ez a 3 csillagjegy hajlamos folyton rossz emberbe szerelmesnek lenni

Ez a 3 csillagjegy hajlamos folyton rossz emberbe szerelmesnek lenni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK